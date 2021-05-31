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"سُبل" تُصدر طابعاً بريدياً جديداً بعنوان "الدرعية.. جوهرة المملكة"

منذ 12 ساعة
1144
"سُبل" تُصدر طابعاً بريدياً جديداً بعنوان "الدرعية.. جوهرة المملكة"

بدر الحارثي (صدى):
في إطار سعيها لإبراز هوية المملكة وإرثها التاريخي والمعرفي ومنجزاتها الحضارية والثقافية والوطنية، أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سُبل" طابعاً بريدياً من فئة 3 ريال، وبطاقة بريدية من فئة 5 ريالات، بعنوان "الدرعية.. جوهرة المملكة".

ويأتي إصدار الطابع البريدي والبطاقة البريدية الجديدين امتداداً لتاريخ أرض الملوك والأبطال في الربط بين العديد من المناطق والمدن والطرق القديمة في شبة الجزيرة العربية، حيث كانت الدرعية ملتقى قوافل الحجيج والتجار، وحلقة الوصل الأهم في تحقيق وحدة المملكة، باعتبارها مهد الدولة السعودية الأولى، ومنطلق وحدتها.

كما يأتي الإصدار في وقت تنفذ فيه هيئة تطوير بوابة الدرعية أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم، وهو مشروع عالمي يستهدف إحياء الدور التاريخي للدرعية باعتبارها ملتقى القوافل والتجار، إذا تستهدف المملكة العربية السعودية تحويل "جوهرة المملكة" لواحدة من أهم أماكن التجمع الإنساني في العالم، وجذب أكثر من 27 مليون زائر وسائح سنوياً، لا سيما وأن حي الطريف التاريخي بالدرعية مسجل ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، حيث نستذكر دور الدرعية التاريخي منذ مئات السنين، إذ كانت مركزاً للتجارة والثقافة والمعرفة، والتواصلوالتبادل الاقتصادي؛ كونها تقع على طريق التجارة والحج الرابط بينأرجاء الجزيرة العربية والبلاد المجاورة.

جدير بالذكر أن "سُبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات .

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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