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بالفيديو.. موقف احترام وأخوة يجمع " الجبير " وسفير الإمارات لدى المملكة

منذ 34 دقيقة
1593
بالفيديو.. موقف احترام وأخوة يجمع " الجبير " وسفير الإمارات لدى المملكة

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة عفوية مليئة بالاحترام ومشاعر الأخوة بين عادل الجبير، وزير المملكة للشؤون الخارجية، والشيخ نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

ويرصد الفيديو استقبال "الجبير" للسفير الإماراتي ولحظة الدخول عبر أحد الأبواب، ليحاول "الجبير" إدخال الشيخ نهيان قبله لداخل القاعة.

ورفض سفير الإمارات لدى المملكة بمشاعر مليئة بالإحترام والأخوة الدخول قبل "الجبير".

وكان "الجبير" قد استقبل بمقر الوزارة في الرياض الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة.

 

عادل الجبير
سفير الإمارات لدى المملكة
الشيخ نهيان آل نيهان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12269
منذ دقيقة
وزير شرفي مشرف شريف للعلاقات الخارجية وسبق وأن شغل منصب وزير الخارجية لسنوات مديدة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يصبر قلبك انت وامه ويعوض عليكم ..
د محمد ماجد بخش
ماشية في العقد الثامن من عمرها .. ولابسة قصير .. أقصر الشر وغني له يا ابو محمد
د محمد ماجد بخش
وزير شرفي مشرف شريف للعلاقات الخارجية وسبق وأن شغل منصب وزير الخارجية لسنوات مديدة
د محمد ماجد بخش
"محدٍ يحب اللي يبي"
عبدالله الشريف
الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم أنا من نفس القريه وتفجأت بصورة العظام

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