جامعة الملك سعود توقع اتفاقية تمويل تعليمي مع الرئيس التنفيذي لبنك الرياض

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
وقع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اتفاقية تمويل تعليمي مع الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الاستاذ طارق السدحان وذلك ظهر اليوم الاثنين بقاعة التشريفات بالجامعة
وتهدف الاتفاقية الذي تسعى فيها الجامعة في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية وتفعيل الشراكة والتعاون مع الجهات المختلفة وسعيا منها الى أن لا يكون المقابل المالي لبرامج الدراسات العليا عائقا امام أبنائها من الطلاب والطالبات حيث سيقوم البنك بموجب الاتفاقية بسداد المقابل المالي الى الجامعة وتقسيطه على الطلبة بنظام القرض الحسن دون فوائد وعلى فترة زمنية مناسبة لامكانياتهم .