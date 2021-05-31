نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بلدي الشواق يشارك الأهالي مبادرة تغطية القبور المكشوفه

منذ 50 دقيقة
2081
بلدي الشواق يشارك الأهالي مبادرة تغطية القبور المكشوفه

هاشم الصعب (صدى):
أطلقت قرية سلم الزواهر جنوب محافظة الليث مبادرة تمثلت في تغطية القبور المكشوفة بالقرية ومراعاة حرمة الميت فيها حيث تعاني القرية من زحف الرمال المستمر الذي أدى الى ظهور بعض رفات العظام لتلك القبور وتكشفها ..

بدورها بلدية الشواق شاركت في هذه المبادرة وذلك بتوجيه وإطلاع من رئيس البلدية المهندس عابد السلمي حيث تمثلت هناك عدة مطالبات من الاهالي وذلك بضرورة توفير موقع جديد لمقبرة القرية نظراً لإمتلاء المقبره وتأثر السياج الحديدي بها نتيجة الرطوبة وزحف الرمال مما أدى الى دخول الحيوانات وامتهان حرمة الميت بها ..

مناشدين بذلك بلدية الشواق بضرورة النظر في مطالبهم وإعتماد موقع جديد للمقبرة وذلك بالتعاون مع جهات الاختصاص واختيار الموقع المناسب الذي يخدم القرية مستقبلاً معربين بذلك عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة التي تقوم بها البلدية والتي تخدم القرية وتطورها في شتى المجالات.

 

الليث
القبور المكشوفه
الشواق
رفات العظام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12268
منذ 32 دقيقة
ما إجهل ابن آدم بهذا اليوم !
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12268
منذ 29 دقيقة
إقرأ وتدبر
الآيات من سورة المؤمنون

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ٱرۡجِعُونِ ٩٩ لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ١٠٠ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ١٠١ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٢ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣ تَلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمۡ فِيهَا كَٰلِحُونَ ١٠٤ أَلَمۡ تَكُنۡ ءَايَٰتِي تُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٥ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتۡ عَلَيۡنَا شِقۡوَتُنَا وَكُنَّا قَوۡمٗا ضَآلِّينَ ١٠٦ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَإِنۡ عُدۡنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ١٠٧ قَالَ ٱخۡسَ‍ُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٠٨
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12268
منذ 17 دقيقة
الأمانة هي وجه السلامة في الحياة
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف عدد التعليقات : 1
منذ 4 دقائق
الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم أنا من نفس القريه وتفجأت بصورة العظام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يصبر قلبك انت وامه ويعوض عليكم ..
د محمد ماجد بخش
ماشية في العقد الثامن من عمرها .. ولابسة قصير .. أقصر الشر وغني له يا ابو محمد
د محمد ماجد بخش
وزير شرفي مشرف شريف للعلاقات الخارجية وسبق وأن شغل منصب وزير الخارجية لسنوات مديدة
د محمد ماجد بخش
"محدٍ يحب اللي يبي"
عبدالله الشريف
الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم أنا من نفس القريه وتفجأت بصورة العظام

أخر الأخبار

استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع " مشاهير سناب شات " المخالف وتغريمها 300 ألف ريال
استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع " مشاهير سناب شات " المخالف وتغريمها 300 ألف ريال
منذ 13 دقيقة 1395
شاهد .. ميليشيات حوثية تنشر أفكارها الطائفية على الأطفال داخل أحد مراكزها الصيفية
شاهد .. ميليشيات حوثية تنشر أفكارها الطائفية على الأطفال داخل أحد مراكزها الصيفية
منذ 14 دقيقة 1324
"أجويرو" عن ليونيل ميسي: لاعب استثنائي وسيبقى من أفضل اللاعبين
"أجويرو" عن ليونيل ميسي: لاعب استثنائي وسيبقى من أفضل اللاعبين
منذ 23 دقيقة 1433
بيتروس يتلقى عرضا برازيليا للتعاقد معه في الموسم المقبل 
بيتروس يتلقى عرضا برازيليا للتعاقد معه في الموسم المقبل 
منذ 24 دقيقة 1485
بالفيديو.. موقف احترام وأخوة يجمع " الجبير " وسفير الإمارات لدى المملكة
بالفيديو.. موقف احترام وأخوة يجمع " الجبير " وسفير الإمارات لدى المملكة
منذ 34 دقيقة 1588
بلدي الشواق يشارك الأهالي مبادرة تغطية القبور المكشوفه
بلدي الشواق يشارك الأهالي مبادرة تغطية القبور المكشوفه
منذ 50 دقيقة 2081
اغرب طقوس للعرسان
اغرب طقوس للعرسان
منذ 57 دقيقة 422
ردة فعل لاعب الهلال السابق ماجد المرشدي بعد التتويج بالدوري
ردة فعل لاعب الهلال السابق ماجد المرشدي بعد التتويج بالدوري
منذ 57 دقيقة 534
سائح يوثق موقف مع مسنة مصرية
سائح يوثق موقف مع مسنة مصرية
منذ 57 دقيقة 462
اتحاد الكرة المصري يستكمل الموسم الحالي بمسابقتيه الدوري والكأس
اتحاد الكرة المصري يستكمل الموسم الحالي بمسابقتيه الدوري والكأس
منذ ساعة 1603