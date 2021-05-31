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شرطة الرياض: القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم السطو على محال تجارية

منذ 21 دقيقة
1363
شرطة الرياض: القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم السطو على محال تجارية

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على محال تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاعتداء على العاملين فيها وسرقة ما تحويه من بضائع وأموال، حيث تجاوزت قيمة المسروقات (40,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

الرياض
مَحالّ تجارية
جرائم السطو

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