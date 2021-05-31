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بالفيديو .. تفاصيل جديدة حول الطفل المتوفي بسبب كلاب ضالة في شاطئ العقير

منذ ساعة
2840
بالفيديو .. تفاصيل جديدة حول الطفل المتوفي بسبب كلاب ضالة في شاطئ العقير

الشرقية (صدى):
روى والد الطفل الذي توفي إثر هجوم الكلاب الضالة عليه في شاطئ العقير بالأحساء تفاصيل الواقعة المؤلمة.

وذكر عبدالرحيم الحمد، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الحادث وقع في إجازة عيد الفطر المبارك، حيث خروجوا جميعا للاستمتاع على شاطئ العقير، وبحلول الساعة الخامسة جاء كلب متوسط الحجم وهجم على نجله "تركي".

وأضاف أن أكثر من 15 كلبا ضالا هاجم ابنه بعد ذلك، وبعد مرور ساعة من الحادث جاءت سيارة الإسعاف، ونقلته إلى المستشفى، لافتا إلى أنه توفي يوم أمس متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وأكد أن والدته حزينة على نجلها الراحل، مناشدًا الجهات المعنية بتوفير سيارة إسعاف بالقرب من الشاطئ، كما طالب أمانة الأحساء بوضع حد لمشكلة الكلاب الضالة.

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الأحساء
الكلاب الضالة
شاطئ العقير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128524
منذ دقيقتين
الله يصبر قلبك انت وامه ويعوض عليكم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يصبر قلبك انت وامه ويعوض عليكم ..
د محمد ماجد بخش
ماشية في العقد الثامن من عمرها .. ولابسة قصير .. أقصر الشر وغني له يا ابو محمد
د محمد ماجد بخش
وزير شرفي مشرف شريف للعلاقات الخارجية وسبق وأن شغل منصب وزير الخارجية لسنوات مديدة
د محمد ماجد بخش
"محدٍ يحب اللي يبي"
عبدالله الشريف
الله يجزاهم خير ويكتب أجرهم أنا من نفس القريه وتفجأت بصورة العظام

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