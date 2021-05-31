الصين تسمح لمواطنيها بإنجاب 3 أطفال بدلا من طفلين

بكين (صدى):
تتجه الصين لتخفيف التشديدات التي فرضتها طوال العقود الماضية بشأن الإنجاب، إذ ستسمح لمواطنيها بإنجاب 3 أطفال بدلا من طفلين.
ويعتزم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اتخاذ هذا القرار بعدما كشفت بيانات تعداد السكان أن عدد السكان في سن العمل تقلص في الصين خلال العقد الماضي، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مما زاد من الضغط على الاقتصاد والمجتمع.
يذكر أن الصين فرضت قيودا على المواليد منذ عام 1980 لكبح النمو السكاني، وسمحت في 2015 بإنجاب طفلين بدلا من طفل واحد، إلا أن عدد المواليد لم يرتفع بالشكل المرغوب فيه.