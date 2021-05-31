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الصين تسمح لمواطنيها بإنجاب 3 أطفال بدلا من طفلين

منذ 4 ساعات
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الصين تسمح لمواطنيها بإنجاب 3 أطفال بدلا من طفلين

بكين (صدى):
تتجه الصين لتخفيف التشديدات التي فرضتها طوال العقود الماضية بشأن الإنجاب، إذ ستسمح لمواطنيها بإنجاب 3 أطفال بدلا من طفلين.

ويعتزم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اتخاذ هذا القرار بعدما كشفت بيانات تعداد السكان أن عدد السكان في سن العمل تقلص في الصين خلال العقد الماضي، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مما زاد من الضغط على الاقتصاد والمجتمع.

يذكر أن الصين فرضت قيودا على المواليد منذ عام 1980 لكبح النمو السكاني، وسمحت في 2015 بإنجاب طفلين بدلا من طفل واحد، إلا أن عدد المواليد لم يرتفع بالشكل المرغوب فيه.

الصين
الحزب الشيوعي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12270
منذ ساعة
كنتم تعدموا الأم أو الطفل الثاني فتحتار الأم وتقدم نفسها قربانا وتضربوها بالرصاص فما السر في السماح للإناث طبعا والرجال الأزواج أيضا من إنجاب الثاني والثالث هل تعملون أو تأملون في كتابة نهاية شعوب بأكملها على طريقة نادي يأكلك أكل البرشومي يأكلك حبة حبة يعني دولة دولة من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12270
منذ ساعة
فكرة تعدد تعداد السكان استراتيجية
العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3742
منذ 41 دقيقة
حتى المسلمات ؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128531
منذ دقيقتين
الصينيون يسمونهم بني يهرف ناس تعرف وناس ماتعرف ..

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
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naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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