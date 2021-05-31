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مدرب الهلال "مورايس" يرتدي الزي السعودي

منذ 42 دقيقة
1796
مدرب الهلال "مورايس" يرتدي الزي السعودي

نواف السالم (صدى):
ظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، مدرب نادي الهلال، وهو يرتدي "الزي السعودي".

وارتدى "مورايس" في الصورة الثوب السعودي الأبيض مع الشماغ على رأسه.

ووصل المدرب خوسيه مورايس إلى النادي مطلع مايو وتمكن خلال شهر من قيادة الهلال نحو اللقب الثاني على التوالي والسابع عشر في تاريخه.

وتوج فريق نادي الهلال بطلا لدوري المحترفين بعد فوزه على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء ذلك ضمن مباراة الفريقين الختامية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بعد فوزهما بالدوري وكأس خادم الحرمين.

الهلال
الفيصلي
خوسيه مورايس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12249
منذ 4 دقائق
نبغى جائزة نوبل أو كأس العالم والا حولوا

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