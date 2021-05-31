نائب رئيس الاتحاد: سنعمل على حفظ حقوق النادي وتجنيبه أي عقوبات

طلال الغامدي (صدى):
أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد، أحمد عصام كعكي، أن إدارة النادي ستعمل على حماية النادي وتجنيبه أي عقوبات.
وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"سنعمل على حفظ حقوق النادي وتجنيبه أي عقوبات تهدد مسيرته، رغم تحفظنا على بعض القرارات لعدة اعتبارات ومنها التوقيت".
يذكر أن لجنة الانضباط والاخلاق باتحاد القدم أعلنت ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق، وخصم نقاط من رصيد الفريق الأول في مسابقة الدوري تلقائياً لامتناعه عن تنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الاخطار بهذه القرارات، فضلا عن امتناع النادي عن تنفيذ قرار المركز الصادر لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.
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