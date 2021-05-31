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نائب رئيس الاتحاد: سنعمل على حفظ حقوق النادي وتجنيبه أي عقوبات

منذ 56 دقيقة
1715
نائب رئيس الاتحاد: سنعمل على حفظ حقوق النادي وتجنيبه أي عقوبات

طلال الغامدي (صدى):
أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد، أحمد عصام كعكي، أن إدارة النادي ستعمل على حماية النادي وتجنيبه أي عقوبات.

وكتب على حسابه بموقع "تويتر":"سنعمل على حفظ حقوق النادي وتجنيبه أي عقوبات تهدد مسيرته، رغم تحفظنا على بعض القرارات لعدة اعتبارات ومنها التوقيت".

يذكر أن لجنة الانضباط والاخلاق باتحاد القدم أعلنت ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق، وخصم نقاط من رصيد الفريق الأول في مسابقة الدوري تلقائياً لامتناعه عن تنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الاخطار بهذه القرارات، فضلا عن امتناع النادي عن تنفيذ قرار المركز الصادر لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.

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لجنة الانضباط
الاتحاد
نادي الاتحاد

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9268
منذ 4 دقائق
أدفعوا حقوق الناس ولا تطولها وهي قصيرة ***

حق الناس للناس *****

يشترون لعيبة ويتعاقدون ولا يدفعوا كامل الحقوق لا وبعد يماطلون ****

ترى ماهي بصالحكم خاصةً أنتوا ياااا نادي الأتحاد سمعتكم عند الفيفا رايحه في خرايطها ***

قال أيش * سنعمل على حفظ حقوق النادي وتجنيبه أي عقوبات تهدد مسيرته قال **

على قولت المثل المصري (ان كنتوا نسيتوا اللي جرى(ا) هاتوا الدفاتر نتقرى(ا) **

يأكلك حبه حبه ** هههههههههههههههههههه

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