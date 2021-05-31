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بالفيديو.. " العم عادل " يقلع عن التدخين بالإلتزام بعد 50 سنة

منذ ساعة
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بالفيديو.. " العم عادل " يقلع عن التدخين بالإلتزام بعد 50 سنة

الرياض (صدى):
روى "العم عادل" قصته مع الإقلاع عن التدخين بعد 50 سنة عن طريق الإلتزام والجدية بعد إتخاذه هذا القرار إثر تدهور صحته.

وقال "العم عادل" في فيديو نشرته "صحة جدة" في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين: "أول سيجاة اخدتها قبل 57 سنة في سن المراهقة واستمرت معي حتى أصبحت مرض وليست عادة فقط".

وتابع: "في 2018 قررت خلاص اني تعبت ووصلت لمرحلة عدم القدرة على التنفس ودخلت إلى المستشفى وأخبرني الأطباء أنه يجب أن أقلع عن التدخين فتركت الدخان عن طريق الإلتزام".

وأضاف: "الإلتزام مهم والصدق والصراحة مع الطبيب المختص هام جدًا واللجوء للجهة المختصة يساعد على ذلك أيضًا".

 

التدخين
الإقلاع عن التدخين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12250
منذ 26 دقيقة
يسبب ٢٠ نوعا من السرطان وأخفاها سرطان الكلى
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12250
منذ 22 دقيقة
الكتلة الفراغية لمركبات التدخين هي ٣٠٠٠/١

وقد تباغت الحي فتقضي على خلاياه الحية من خلال ٣٠٠٠ فرصة سرطانية في كل سجارة ولا تعلم متى تحين ولا كيف تماما مثل بخور العيد الذي يستخدم بدون واقي للأنف أثناء تصاعد الدخان وهو نفاذ
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12250
منذ 19 دقيقة
هات قطعة من ستارة نافذة غرفة المدخن أو من غطاء سريره فتجد فيها السرطان متربص له وغيره من المرافقين له بما يعرف بالتدخين السلبي وهذا ما دفعني عام ٢٠٠٨ أو ٢٠٠٥ لا أذكر إلى طلب منع التدخين في ممرات الجامعة قبل أي جهة كانت . وتم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12250
منذ 17 دقيقة
دقايق أو دقائق الدخان مغناطيسية جاهزة للفتك بمن يصل لها أو تصله حتى مع الرياح مثلها مثل الفيروسات الطائرة وهذه ميزة محددة للدقيقة المغناطيسية فهي فعالة طالما استقرت في رئة المستهدف حتى إن كان غير مدخن . فالدخان مثل التلوث الصناعي يسبب السرطان الجماعي.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12250
منذ 11 دقيقة
٣٠٠٠/١ × ٣٠٠٠ مختلفة أقلها ١/١ وأوسطها ١٥٠٠/١ & ١٥٠٠/١ في ١٥٥٥ تختلف عن ١٥٠٠/١ في ال١٥٠٠ مركب الأولى بمعنى احتمالية الإصابة كبيرة من حيث الحدوث في ظرف مواتي له فقط وهذا ما خفض عدد الوفيات إلى أقل من ٥% حتى اليوم على مستوى الأصحاء المدخنين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12250
منذ 9 دقائق
النظام الصحي المفترض يسمى النظام الدفاعي ليس الوقائي و حسب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12250
منذ 6 دقائق
والاقلاع عن التدخين كما فعلت منذ ٤٠ سنة هو الأفضل حفاظا على ما يمكن الحفاظ عليه بفضل الله

أظن مافي داعي اقول لكم إنني كنت ادخن سجائر كارتير سابقا بعد الانتهاء وقبل البدء في تجاربي داخل المعمل فقد حققت في ذلك تحضير ٣٠٠٠ مركب لم انشرها إلى اليوم وهي الأوليفينات غير المشبعة وتخصصت فيها حتى ١٤٠٥ تقريبا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12250
منذ 54 ثانية
شوربة مسلوقة الدجاج🐓 هي أحد وسائل مقاومة ضرر التدخين عند المجربين

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