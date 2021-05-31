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مسن باكستاني يضرب لص حاول سرقته

منذ 5 ساعات
1035

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128544
منذ 5 ساعات
جيد .. اطرح الحرامي وخيب تعبه ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5052
منذ دقيقتين
هههههههه
يستاهل الحرامي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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