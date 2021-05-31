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سيدة تتسبب بحادث غير متوقع
منذ 5 ساعات
917
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128523
منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ..
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
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