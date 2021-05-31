محافظ النبهانية يطلق فعاليات حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في المحافظة

عبدالله الغامدي (صدى):
أطلق محافظ النبهانية الأستاذ طارق بن عبدالله اليحياء حملة "(ربِّ اجعل هذا البلد آمنا) فكرٌ آمن لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد.حيث اطلع سعادته على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع.
وأوضح الشيخ خالد بن حميد أن الحملة تحظى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة يحفظه الله وبمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وبين "ابن حميد" أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية وتشتمل على تصاميم، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.