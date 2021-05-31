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محافظ النبهانية يطلق فعاليات حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في المحافظة

منذ 17 ساعة
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محافظ النبهانية يطلق فعاليات حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في المحافظة

عبدالله الغامدي (صدى):
أطلق محافظ النبهانية الأستاذ طارق بن عبدالله اليحياء حملة "(ربِّ اجعل هذا البلد آمنا) ‏فكرٌ آمن لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية ‏والتكاتف وتوحيد الكلمة.‏

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد‏.حيث اطلع سعادته على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع.

وأوضح الشيخ خالد بن حميد أن الحملة تحظى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة يحفظه الله وبمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وبين "ابن حميد" أن هذه الحملة تنطلق من خلال رسائل تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية وتشتمل على تصاميم، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

 

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
هههههههه يستاهل الحرامي
ابو رياض الحربي
الله يكتبلنا ان اتركة 😥
abdul
"موعد بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث، سوف يكون يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ" . يعني الدراسة ستبدأ قبل ١٢/١٣ يوم من دخول شهر رمضان....
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...

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