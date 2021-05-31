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الصحف العالمية تعلق على تتويج الهلال باللقب للمرة السابعة عشر في تاريخه

منذ ساعة
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الصحف العالمية تعلق على تتويج الهلال باللقب للمرة السابعة عشر في تاريخه

ماجد محمد (صدى):
سلطت الصحف العالمية الضوء على تتويج الهلال باللقب للمرة الثانية على التوالي والسابعة عشر في تاريخ النادي، عقب نهاية الدوري السعودي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

وقالت صحيفة "ojogo" البرتغالية أن الهلال بطل السعودية يختتم الدوري بفوز على الفيصلي، مشيرة إلى دور المدرب خوسيه مورايس والذي وصل إلى النادي مطلع مايو وخلال شهر تمكن من قيادة الهلال نحو اللقب الثاني على التوالي والسابع عشر في تاريخه.

فيما تناولت صحيفة "futbolperuano" البيروفية مهارة "كاريلو" في الهلال، قائلة أن "كاريلو" أنهى الدوري السعودي بفوز مع ‎الهلال على الفيصلي بعد إعلانه بطلاً قبل ذلك في الجولة الماضية.

وأوضحت أيضًا أن الجناح البيروفي لعب ما يزيد قليلاً عن 20 دقيقة في هذه المباراة، مبينة أن "كاريلو" حصد كل الألقاب الممكنة مع ناديه السعودي.

كما ركزت صحيفة "rpp" البيروفية على ذات النقطة وهو "كاريلو" معلقة: "كاريلو بعلم بيرو يحتفل مع ‎الهلال بلقب الدوري السعودي، هذا الموسم أحرز 7 أهداف وصنع 6 أهداف".

وتابعت: "هو أكثر لاعب مؤثر في الفريق ولا يتفوق عليه سوى غوميز، اللاعب مع الهلال حصل على 2 دوري، كأس السوبر، كأس الملك، دوري أبطال آسيا، وشارك في كأس العالم للأندية".

 

الهلال
الفيصلي
تتويج الهلال
كاريلو
عزيز

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