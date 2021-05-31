لجنة الانضباط تخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بالدوري وتغرم النصر 160 ألف ريال

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق، وتقرر عليه خصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول في مسابقة الدوري تلقائياً لامتناعه عن تنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الاخطار بهذه القرارات.
وأوضحت اللجنة أن نادي الاتحاد امتنع عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (27/2019) بتاريخ 30/09/2019م الصادر لصالح اللاعب فيصل بن أحمد الخراع، كما امتنع عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.
كما قررت اللجنة معاقبة النصر بغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح اللاعب عبدالله بن إبراهيم ال سالم، كما عاقبت الاتحاد بغرامات مالية قدرها 430 ألف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرارات لمصلحة الفيصلي والقادسية.