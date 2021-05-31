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لجنة الانضباط تخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بالدوري وتغرم النصر 160 ألف ريال

منذ ساعة
2600
لجنة الانضباط تخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بالدوري وتغرم النصر 160 ألف ريال

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ثبوت مخالفة نادي الاتحاد للمادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق، وتقرر عليه خصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول في مسابقة الدوري تلقائياً لامتناعه عن تنفيذ قرارات مركز التحكيم الرياضي بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الاخطار بهذه القرارات.

وأوضحت اللجنة أن نادي الاتحاد امتنع عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (27/2019) بتاريخ 30/09/2019م الصادر لصالح اللاعب فيصل بن أحمد الخراع، كما امتنع عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح وسيط اللاعبين جون فيولا.

كما قررت اللجنة معاقبة النصر بغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي الصادر لصالح اللاعب عبدالله بن إبراهيم ال سالم، كما عاقبت الاتحاد بغرامات مالية قدرها 430 ألف ريال لامتناعه عن تنفيذ قرارات لمصلحة الفيصلي والقادسية.

لجنة الانضباط
نادي النصر
الاتحاد
نادي الاتحاد
اتحاد القدم

التعليقات

عنتر فاضي جيبه
عنتر فاضي جيبه عدد التعليقات : 1787
منذ 44 دقيقة
مضبطين الدوري هههههههه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9265
منذ 30 دقيقة
كلووو يجمع *** بعد التأجيل يمكن بسبب كورورنا ** اللحين يلاااا كلووو يدفع اللي لك لك و اللي عليك عليك ****

وحق الناس للناس ***
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12220
منذ 5 دقائق
انا ما عاد معي نقاط تخصموا منها وباقي عليّ تسديد نقاط مخصومة أوفر يعني هبطت لدوري الدرجة الرابعة اوتوماتيك ولعبي في دوري الحواري

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د محمد ماجد بخش
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ان شاء الله مايفوق ، الى جهنم ترانزيت ، بإذن الله ..
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يااا ساتر *** هذا ياااا مايشوف قدامة لسبب مااا *** أو لسبب ماااا هذا مااا يشوف قدامة *** في كلا الحالتين درعم فيهم وجاب...
د محمد ماجد بخش
في كوريا الشمالية سعرها عند منشأها ٧٠٠٠٠٠ ريال أو ما يعاملها

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