كيم جونغ أون يغيب عن الظهور لمدة 24 يومًا

سول (صدى):
رصد مسؤول كوري جنوبي غياب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون عن الظهور على مدى الـ 24 يوما الماضية.
وتعتبر هذه المدة بأنها أطول فترة لغياب زعيم كورويا الشمالية في هذا العام، حيث أوضح متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تشرف على العلاقات مع كوريا الشمالية، إن كيم جونغ أون، ظهر في آخر مرة حين حضر حفلا موسيقيا في بيونغ يانغ يوم 7 مايو.
وكان خبراء من كوريا الجنوبية قد دفعوا بفرضية في وقت سابق تقول إن كيم جونغ أون نادرا ما يحضر مناسبات عامة هذا العام، بسبب "المخاوف من عدوى فيروس كورونا".