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كيم جونغ أون يغيب عن الظهور لمدة 24 يومًا

منذ 58 دقيقة
1691
كيم جونغ أون يغيب عن الظهور لمدة 24 يومًا

سول (صدى):
رصد مسؤول كوري جنوبي غياب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون عن الظهور على مدى الـ 24 يوما الماضية.

وتعتبر هذه المدة بأنها أطول فترة لغياب زعيم كورويا الشمالية في هذا العام، حيث أوضح متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تشرف على العلاقات مع كوريا الشمالية، إن كيم جونغ أون، ظهر في آخر مرة حين حضر حفلا موسيقيا في بيونغ يانغ يوم 7 مايو.

وكان خبراء من كوريا الجنوبية قد دفعوا بفرضية في وقت سابق تقول إن كيم جونغ أون نادرا ما يحضر مناسبات عامة هذا العام، بسبب "المخاوف من عدوى فيروس كورونا".

كوريا الجنوبية
فيروس كورونا
كيم جونغ أون
كورويا الشمالية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12223
منذ 19 دقيقة
ينتظر الراتب ويظهر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12223
منذ 11 دقيقة
صدق لا قالوا زعيم في كل شيء حتى في تخويف العالم بغيابه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12223
منذ 9 دقائق
سيارتي المفضلة من صناعة بلده ولا يعلى عليها الشيرمان سيارة الرئيس معي من ٢٠٠٩ احضرتها شركة الدبوس لما كان وكيلا لها فقط ثمنها ٣٣٠٠٠٠
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12223
منذ 8 دقائق
في كوريا الشمالية سعرها عند منشأها ٧٠٠٠٠٠ ريال أو ما يعاملها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12223
منذ دقيقتين
نعود لشرح المغناطيسية ونجرب حظنا هنا مع الدب الكوري الأحمر المرعب

في اليابان يصرون على ترتيب البروتونات وفي السعودية د محمد ماجد بخش

يصر على أن n = p+e
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12223
منذ دقيقة
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د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله مايفوق ، الى جهنم ترانزيت ، بإذن الله ..
رااايق
يااا ساتر *** هذا ياااا مايشوف قدامة لسبب مااا *** أو لسبب ماااا هذا مااا يشوف قدامة *** في كلا الحالتين درعم فيهم وجاب...
د محمد ماجد بخش
في كوريا الشمالية سعرها عند منشأها ٧٠٠٠٠٠ ريال أو ما يعاملها

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