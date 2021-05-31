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طرق تساعدك على التخلص من الأحلام المزعجة

منذ 7 ساعات
812
طرق تساعدك على التخلص من الأحلام المزعجة

وكالات (صدى):
تسبب الأحلام المشكلة مشكلة في النوم لبعض الأشخاص حيث تسبب لهم الأرق وعدم الحصول على ساعات كافية من النوم.

وأوضح تقرير لموقع "أونلي ماي هيلث" عدة طرق يمكنك من خلالها التخلص من القلق والتوتر وتغيير حتى لا تصاب بأحلام مزعجة:

تتضمن هذه الطرق تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل حيث تحتوي على الكثير من التوابل أو المخللات أو الأطعمة حيث يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الدماغ والعبث بدورات حركة العين السريعة وهو الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالكوابيس.

وتشمل الطرق أيضًا ممارسة الرياضة نهارًا مثل التمرينات الرياضية والمشي من أجل التخلص من التوتر والحصول على الاسترخاء الكامل للجسم أثناء النوم وهو الأمر الذي يجنبك رؤية الأحلام المزعجة.

ولعل أفضل هذه الطرق أيضًا الابتعاد عن مشاهدة أفلام الرعب حيث يقوم البعض بمشاهدة أفلام الرعب في بعض الأوقات المتأخرة وهي خطوة غير مناسبة تمامًا لمحتوى الأحلام عند النوم.

يمكن للشخص أيضًا التحكم في الأحلام الواضحة وتخيل نهاية أفضل لحلمه خلال النهار ويمكنه تكرار التجربة في حلم واضح، وذلك خلال الحالات التي يدرك فيها الإنسان أنه يرى حلمًا.

 

أفلام الرعب
الكوابيس
الأحلام المزعجة

التعليقات

أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 253
منذ ساعة
(( كيف تنام نومة هانئة بإذن الله ))

اولا : لابد أن نعلم علم اليقين
أن صاحب النفس المطمئنة .. هو الذي ينعم بنوم هاني
ولكي نكون من أصحاب النفوس المطمئنة ..
فيجب علينا أن لا نظلم أي مخلوق ..
أو نتسبب في إلحاق الظلم بأي أحد ..

ثانيا : الرضى بقضاء الله وقدره ..
وبالقضاء خيره وشره ..
ونعلم علم اليقين .. أن الكون بيد الله .. والأمور بيد الله عزوجل

ثالثا : الوضوء قبل النوم ..
أي أننا ننام على طهارة ..

رابعا : النوم على الجنب الأيمن

خامسا : قراءة أية الكرسي والمعوذتان

سادسا : هناك بعض الأدعية والأحاديث نقرأها قبل النوم

سابعا : لمن أبتلي بالأرق له حديث خاص بهذا الشأن
يعالج همه .. موجود في كتب الحديث ,

ثامنا : إذا غلب الإنسان النوم وهو لايزال يقرأ فهذه نعمه من الله

تاسعا : لو إنتهى الإنسان من قراءة اية الكرسي والمعوذات والأدعيه
ولم ينم .. فليستغفر ربه ويسبح ويهلل .. ويستمر في ذكر الله
حتى ينام

عاشرا :لو رأى أحدا من الناس رؤيا طيبه ..
فليحمد الله عليها .. ولايخبر بها إلا من يحب

احدعشر:لو رأى أحدا من الناس رؤيا مفزعه ..
فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .. ولينفث عن شماله ثلاث مرات
ولا يخبر بها أحدا .. فإنها لن تضره بإذن الله ..
وليتحول ( يغير ) من وضع نومه الذي كان عليه
فلو كان نائما على الجنب الايسر مثلا .. يغير وضعه وينام على الجنب الأيمن ..
وهكذا ..

إثناعشر:لولم يستطع النوم .. رغم كل هذا ..
فليقم يتوضأ ويصلي ماشاء الله له أن يصلي ..
ثم بعد ذلك .. إذا لم يستطع أن ينام فليقرأ في أي كتاب مفيد
إما أن يقرأ قرأن .. أو رياض الصالحين .. أو أي كتاب فيه فوائد سواء دينيه أو دنيويه
ثم بعد ذلك .. لو ان النوم جافاه .. وابتعد عنه .. رغم كل هذه الأمور ..
فليأخذ الأمر بكل بساطة وسعة صدر .. وليبتعد عن إزعاج نفسه .. وتحميل الأمور أكثر مماتحتمل
وليشغل نفسه بأي امر يستفيد منه ..
او متابعة التلفزيون .. والبحث عما يسليه ويستفيد منه .. حتى يحين موعد أذان الفجر ..
يكون قد توضأ .. ويذهب للصلاة وهو يذكر الله ويشكره ويحمده على نعمة العافيه .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128544
منذ ساعة
كثروا من هاالخرابيط ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128544
منذ ساعة
احسنت اخوي ابو خالد ــ ابها. جزاك الله خير الجزى وبارك فيك ، تعليقك هذا يوزن بميزان الذهب ، لاعدمتك ولا عدمت امثالك ياالحبيب ..
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 307
منذ دقيقتين
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128537
منذ 3 دقائق
احسنت اخوي ابو خالد ــ ابها. جزاك الله خير الجزى وبارك فيك ، تعليقك هذا يوزن بميزان الذهب ، لاعدمتك ولا عدمت امثالك ياالحبيب ..
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بيض الله وجهك يالطيب..
لاعدمتك باابومحمد.

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