طرق تساعدك على التخلص من الأحلام المزعجة

وكالات (صدى):
تسبب الأحلام المشكلة مشكلة في النوم لبعض الأشخاص حيث تسبب لهم الأرق وعدم الحصول على ساعات كافية من النوم.
وأوضح تقرير لموقع "أونلي ماي هيلث" عدة طرق يمكنك من خلالها التخلص من القلق والتوتر وتغيير حتى لا تصاب بأحلام مزعجة:
تتضمن هذه الطرق تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل حيث تحتوي على الكثير من التوابل أو المخللات أو الأطعمة حيث يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الدماغ والعبث بدورات حركة العين السريعة وهو الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالكوابيس.
وتشمل الطرق أيضًا ممارسة الرياضة نهارًا مثل التمرينات الرياضية والمشي من أجل التخلص من التوتر والحصول على الاسترخاء الكامل للجسم أثناء النوم وهو الأمر الذي يجنبك رؤية الأحلام المزعجة.
ولعل أفضل هذه الطرق أيضًا الابتعاد عن مشاهدة أفلام الرعب حيث يقوم البعض بمشاهدة أفلام الرعب في بعض الأوقات المتأخرة وهي خطوة غير مناسبة تمامًا لمحتوى الأحلام عند النوم.
يمكن للشخص أيضًا التحكم في الأحلام الواضحة وتخيل نهاية أفضل لحلمه خلال النهار ويمكنه تكرار التجربة في حلم واضح، وذلك خلال الحالات التي يدرك فيها الإنسان أنه يرى حلمًا.