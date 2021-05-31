شاهد.. بلقيس فتحي تحتفل مع سيف نبيل بوصول أغنيتها إلى 20 مليون مشاهدة

أبوظبي (صدى):
خطفت الفنانة بلقيس فتحي والنجم العراقي سيف نبيل الأنظار باحتفالها بوصول أغنيتهما المشتركة "ممكن" إلى 20 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة الأخير على يوتيوب، في الـ 13 من شهر مايو الجاري.
وبدا في الفيديو، الثنائي وهما يقطعان قالب الكيك، ويتبادلان الضحكات رفقة أشخاص آخرين، فيما كان سيف نبيل يصور المناسبة السعيدة.
وظهر سيف نبيل يطعم بلقيس فتحي قطعة من الكيك، لتبادله الأخيرة بالأمر نفسه وتضع قطعة في فمه، وسط حالة من الانسجام بينهما.
وشارك النجمان مقطع فيديو عفويا آخر عبر صفحتهما الخاصة على إنستجرام استكمالًا للاحتفال بنجاح أغنيتها "ممكن"، حيث أرفق سيف نبيل الفيديو بتعليق قال فيه: "هههههههه احتفال غريب بالعشرين مليون، نجاحي هو نجاحكم".
وعلقت بلقيس على الفيديو عبر صفحتها الخاصة، قائلة: "وصاروا عشرين مليون شكرا لكم ولمحبتكم".