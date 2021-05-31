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شاهد.. بلقيس فتحي تحتفل مع سيف نبيل بوصول أغنيتها إلى 20 مليون مشاهدة

منذ 7 ساعات
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شاهد.. بلقيس فتحي تحتفل مع سيف نبيل بوصول أغنيتها إلى 20 مليون مشاهدة

أبوظبي (صدى):
خطفت الفنانة بلقيس فتحي والنجم العراقي سيف نبيل الأنظار باحتفالها بوصول أغنيتهما المشتركة "ممكن" إلى 20 مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناة الأخير على يوتيوب، في الـ 13 من شهر مايو الجاري.

وبدا في الفيديو، الثنائي وهما يقطعان قالب الكيك، ويتبادلان الضحكات رفقة أشخاص آخرين، فيما كان سيف نبيل يصور المناسبة السعيدة.

وظهر سيف نبيل يطعم بلقيس فتحي قطعة من الكيك، لتبادله الأخيرة بالأمر نفسه وتضع قطعة في فمه، وسط حالة من الانسجام بينهما.

وشارك النجمان مقطع فيديو عفويا آخر عبر صفحتهما الخاصة على إنستجرام استكمالًا للاحتفال بنجاح أغنيتها "ممكن"، حيث أرفق سيف نبيل الفيديو بتعليق قال فيه: "هههههههه احتفال غريب بالعشرين مليون، نجاحي هو نجاحكم".

وعلقت بلقيس على الفيديو عبر صفحتها الخاصة، قائلة: "وصاروا عشرين مليون شكرا لكم ولمحبتكم".

 

بلقيس فتحي
سيف نبيل
أغنية ممكن

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 534
منذ 4 ساعات
اسؤاغنيه من اسؤ مؤدين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12270
منذ 4 ساعات
٢٠ مليون كلب ضال يحتاج مأوى في العالم

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أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
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