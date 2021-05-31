شاهد.. جورجينيو ينفذ رهانه على الهواء بحلاقة لحيته بعد فوز تشيلسي بالدوري

وكالات (صدى):
نفذ جورجينيو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، رهانه مع مراسل تلفزيوني برازيلي، عقب فوز فريقه السبت بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلاقة لحيته .
كان اللاعب الدولي الإيطالي جورجينيو قال في وقت سابق إنه سيتخلص من لحيته إذا انتصر البلوز في المسابقة، وتمسك بكلمته على الهواء مباشرة بعد فوز فريقه تشيلسي على مانشستر سيتي 1-0 بالمباراة النهائية في بورتو البرتغالية.
ونشرت القناة البرازيلية تي إن تي سبورتس مقطع يرصد لحظة تنفيذ لاعب تشيلسي للرهان، وانتشر على نطاق واسع ولقى تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.