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شاهد.. جورجينيو ينفذ رهانه على الهواء بحلاقة لحيته بعد فوز تشيلسي بالدوري

منذ 47 دقيقة
2094
شاهد.. جورجينيو ينفذ رهانه على الهواء بحلاقة لحيته بعد فوز تشيلسي بالدوري

وكالات (صدى):
نفذ جورجينيو، لاعب تشيلسي الإنجليزي، رهانه مع مراسل تلفزيوني برازيلي، عقب فوز فريقه السبت بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحلاقة لحيته .

كان اللاعب الدولي الإيطالي جورجينيو قال في وقت سابق إنه سيتخلص من لحيته إذا انتصر البلوز في المسابقة، وتمسك بكلمته على الهواء مباشرة بعد فوز فريقه تشيلسي على مانشستر سيتي 1-0 بالمباراة النهائية في بورتو البرتغالية.

ونشرت القناة البرازيلية تي إن تي سبورتس مقطع يرصد لحظة تنفيذ لاعب تشيلسي للرهان، وانتشر على نطاق واسع ولقى تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

دوري أبطال أوروبا
جورجينيو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12187
منذ دقيقتين
نعيما ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جعلك الله تغادر في نفس يوم مغادرة الخميني لتعقدوا في القبر . ولاية الفقيه أيضا
د محمد ماجد بخش
يا النشمي
حسن الشريف
الباطن كان المفروض يهبط ضيف شرف وخدمته النتائج
د محمد ماجد بخش
الذرة؛ ما حولها من فراغ يمثل ما حوله وما بعده من ثقل فلا توجد ذرة وحيدة حتى يوجد لها كيان داخلي بنائي مغناطيسي. السالفة...
د محمد ماجد بخش
يعني بالله د محمد ماجد بخش كثير عليه تعتقوه لوجه الله وتقاعدوه لا والله .. هذا حق وطني مشروع

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