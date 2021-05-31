تقنية بيشة تحقق المركز الأول على مستوى كليات المملكة

محمد السعران (صدى):
حققت الكلية التقنية للبنين بمحافظة بيشة المركز الأول في مؤشر المعدل التراكمي للمتدربين ( GPA )للكليات التقنية بالمملكة "بنين" للفصل التدريبي الثاني لعام 1442 هـ، وذلك من أصل ٦١ كلية تقنية وفق معايير وضوابط الكفاءة .
من جانبه ثمّن عميد الكلية التقنية ببيشة خالد بن ربيعان آل مشوط جهود زملائه في تحقيق هذا المستوى، مشيرا إلى أنهم يسعون دائماً إلى تألقٍ مزدهر ينمو ويتجدد .
وأشار إلى أن تحقيق المركز الأول يدل على التزام المنشأة بتوجيهات القيادات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذين يسعون دائماً إلى تألقٍ مزدهر ينمو ويتجدد بهمم الرجال وثقتهم بقدراتهم.