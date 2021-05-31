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على وين رايح !
منذ 8 ساعات
1167
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التعليقات
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أحدث التعليقات
naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...
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