نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. طيران التحالف يدك آليات مليشيا الحوثي في مأرب والجوف

منذ 56 دقيقة
1983
شاهد.. طيران التحالف يدك آليات مليشيا الحوثي في مأرب والجوف

فهمي محمد (صدى):
خاض طيران تحالف دعم الشرعية بمعاونة الجيش اليمني، معارك مستمرة ضد مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

واستهدف طيران التحالف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان أن قوات الجيش خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمصرع ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم.

الجوف
مأرب
مليشيا الحوثي
طيران التحالف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12187
منذ 44 ثانية
شيء مذهل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جعلك الله تغادر في نفس يوم مغادرة الخميني لتعقدوا في القبر . ولاية الفقيه أيضا
د محمد ماجد بخش
يا النشمي
حسن الشريف
الباطن كان المفروض يهبط ضيف شرف وخدمته النتائج
د محمد ماجد بخش
الذرة؛ ما حولها من فراغ يمثل ما حوله وما بعده من ثقل فلا توجد ذرة وحيدة حتى يوجد لها كيان داخلي بنائي مغناطيسي. السالفة...
د محمد ماجد بخش
يعني بالله د محمد ماجد بخش كثير عليه تعتقوه لوجه الله وتقاعدوه لا والله .. هذا حق وطني مشروع

أخر الأخبار

الله سلمه
الله سلمه
منذ 10 دقائق 221
سباح يركل تمساح حاول مهاجمته
سباح يركل تمساح حاول مهاجمته
منذ 10 دقائق 280
نهاية العناد على الطريق
نهاية العناد على الطريق
منذ 11 دقيقة 250
نصائح للمستثمرين عند التعامل في الأوراق المالية
نصائح للمستثمرين عند التعامل في الأوراق المالية
منذ 21 دقيقة 1502
بالصور.. رجل أعمال يفتتح أول مطعم لتقديم الديدان
بالصور.. رجل أعمال يفتتح أول مطعم لتقديم الديدان
منذ 27 دقيقة 470
«الصحة»: تسجيل 1245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1245 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 31 دقيقة 1844
سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب بكوكب المشترى
سماء المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب بكوكب المشترى
منذ 37 دقيقة 1464
تدهور الحالة الصحية لـ "حسن نصرالله" ودخوله في غيبوبة
تدهور الحالة الصحية لـ "حسن نصرالله" ودخوله في غيبوبة
منذ 41 دقيقة 2305
شاهد.. جورجينيو ينفذ رهانه على الهواء بحلاقة لحيته بعد فوز تشيلسي بالدوري
شاهد.. جورجينيو ينفذ رهانه على الهواء بحلاقة لحيته بعد فوز تشيلسي بالدوري
منذ 47 دقيقة 2093
طريقة التعامل مع انفجار إطار السيارة
طريقة التعامل مع انفجار إطار السيارة
منذ 52 دقيقة 1452