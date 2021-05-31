شاهد.. طيران التحالف يدك آليات مليشيا الحوثي في مأرب والجوف

فهمي محمد (صدى):
خاض طيران تحالف دعم الشرعية بمعاونة الجيش اليمني، معارك مستمرة ضد مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.
واستهدف طيران التحالف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.
وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان أن قوات الجيش خاض معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمصرع ما لا يقل عن 19 عنصراً حوثيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم.