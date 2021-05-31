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شاهد.. زينب العسكري تدخل في نوبة بكاء بسبب والدتها وابنتها

منذ 9 ساعات
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شاهد.. زينب العسكري تدخل في نوبة بكاء بسبب والدتها وابنتها

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو الفنانة البحرينية زينب العسكري تبكي بتأثر كبير بسب إصابة ابنتها بفيروس كورونا ومرض والدتها بعد تعرضها لمشاكل في الكلى.

وقالت العسكري خلال مقطع الفيديو : "والله ما أعرف افضفض واقول لكم تخيلوا قطعة مني بنتي الصغيرة صابها هالفايروس شعور يخوف اتمنى هالمرض يكون فيني ولا يكون فيها الله يبعد عن عيالكم هالمرض يارب "

وأضافت العسكري:"وانا الوالدة عندي بعد تسوي غسيل كلى ومضطرين نوديها المستشفى صعب شعوري يوم وديت امي للمستشفى وخذوها عني تخيلوا نظرتها لي نظرة مو طبيعية تعور القلب وحسيت اني خذلتها لانها راحت المستشفى عشاني وانا ما اقدرادخل وهي انسانة بسيطة ما تعرف تتصرف"

وتناقل الفيديو على نطاق واسع وتفاعل المتابعون مع زينب العسكري مقدرين أنها تمر بظروف صعبة وتمنوا الشفاء العاجل لابنتها ووالدتها.

زينب العسكري
مرض
فيروس كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12223
منذ ساعتين
المصحف دستور المؤمن وليس فقط دستورا للدول
الريان
الريان عدد التعليقات : 2740
منذ ساعة
طيب والمطلوب يامريم

والله كل الناس عندهم مشاكل
والله محد فاضي لخرافتكم

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naeem
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