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زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعة
1807
زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أسباب رحيله عن ريال مدريد الإسباني للمرة الثانية، مشيرًا إلى عدم حصوله على الثقة التي هو بحاجة اليها" لمواصلة مهامه في النادي الملكي.

وقال زيدان: "لقد قررت الآن المغادرة وأريد أن أشرح الأسباب بشكل صحيح. أنا رحلت ليس لأني أريد التهرب من المسؤولية أو لأني تعبت من التدريب".

وأضاف "في مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف، مع العديد من الانتصارات والعديد من الألقاب، شعرت أن الفريق بحاجة إلى نهج جديد للبقاء في أعلى مستوى".

وتابع: "في الوقت الحالي، الأمور مختلفة. سأغادر لأني أشعر بأن النادي لم يعد يثق بي بالقدر الذي أنا بحاجة إليه، ولا بالدعم اللازم من أجل بناء شيء ما على المدى المتوسط أو الطويل".

واستكمل: "أفهم كرة القدم وأعرف متطلبات فريق مثل ريال مدريد. أعلم أنه عندما لا تفوز، عليك أن تغادر. لكن تم نسيان شيء مهم للغاية. تم نسيان كل ما قمت ببنائه يومياً، وما جلبته بعلاقاتي مع اللاعبين، مع الـ 150 شخصاً الذين يعملون مع الفريق وحوله".

وأكد "أنا شخص أحب الفوز بالفطرة وقد كنت هنا للفوز بالألقاب، لكن الأهم من ذلك هو الأشخاص ومشاعرهم والحياة نفسها ولدي إحساس بأن هذه الأشياء لم يتم أخذها في الاعتبار".

 

ريال مدريد
زيدان
زين الدين زيدان

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جعلك الله تغادر في نفس يوم مغادرة الخميني لتعقدوا في القبر . ولاية الفقيه أيضا
د محمد ماجد بخش
يا النشمي
حسن الشريف
الباطن كان المفروض يهبط ضيف شرف وخدمته النتائج
د محمد ماجد بخش
الذرة؛ ما حولها من فراغ يمثل ما حوله وما بعده من ثقل فلا توجد ذرة وحيدة حتى يوجد لها كيان داخلي بنائي مغناطيسي. السالفة...
د محمد ماجد بخش
يعني بالله د محمد ماجد بخش كثير عليه تعتقوه لوجه الله وتقاعدوه لا والله .. هذا حق وطني مشروع

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