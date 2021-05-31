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بالفيديو.. مختص: فتح المايكروفون للوصول إلى البيانات الشخصية

منذ ساعة
1995
بالفيديو.. مختص: فتح المايكروفون للوصول إلى البيانات الشخصية

الرياض (صدى):
أكد مختص في نظم المعلومات، اليوم الإثنين، على أن البيانات هي النفط الجديد، مشيرًا إلى أنها أصبحت كل شئ يحتاجه الإنسان.

وقال المختص في لقاءه في برنامج " الراصد " البيانات موجودة في جوال أي شخص والبيانات الرسمية موجودة في واتساب وسناب شات وتويتر، ومن لديه البيانات يملك كل المعلومات عن أي مجتمع.

وأضاف : لنتمكن من تحليل سلوك اي شخص نجمع عنه معلومات، والبيانات هي كل شئ يحتاجه الإنسان لمعرفة المستقبل.

وعن فتح المايكرفون للوصول إلى البيانات الشخصية قال : المايكروفون يستمع إلى البيانات الشخصية وعلى اساسها يتم عرض إعلانات على حسب اهتمامات كل شخص، والآن اصبح يمنعون الميكروفون من الوصول إلى البيانات الخاصة.

البيانات الشخصية
نظم المعلومات
المايكروفون

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
يا النشمي
حسن الشريف
الباطن كان المفروض يهبط ضيف شرف وخدمته النتائج
د محمد ماجد بخش
الذرة؛ ما حولها من فراغ يمثل ما حوله وما بعده من ثقل فلا توجد ذرة وحيدة حتى يوجد لها كيان داخلي بنائي مغناطيسي. السالفة...
د محمد ماجد بخش
يعني بالله د محمد ماجد بخش كثير عليه تعتقوه لوجه الله وتقاعدوه لا والله .. هذا حق وطني مشروع

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