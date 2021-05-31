بالفيديو.. مختص: فتح المايكروفون للوصول إلى البيانات الشخصية

الرياض (صدى):
أكد مختص في نظم المعلومات، اليوم الإثنين، على أن البيانات هي النفط الجديد، مشيرًا إلى أنها أصبحت كل شئ يحتاجه الإنسان.
وقال المختص في لقاءه في برنامج " الراصد " البيانات موجودة في جوال أي شخص والبيانات الرسمية موجودة في واتساب وسناب شات وتويتر، ومن لديه البيانات يملك كل المعلومات عن أي مجتمع.
وأضاف : لنتمكن من تحليل سلوك اي شخص نجمع عنه معلومات، والبيانات هي كل شئ يحتاجه الإنسان لمعرفة المستقبل.
وعن فتح المايكرفون للوصول إلى البيانات الشخصية قال : المايكروفون يستمع إلى البيانات الشخصية وعلى اساسها يتم عرض إعلانات على حسب اهتمامات كل شخص، والآن اصبح يمنعون الميكروفون من الوصول إلى البيانات الخاصة.