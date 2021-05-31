نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. لحظة إلقاء شخصين لجثة قريبتهم المصابة بكورونا في نهر

منذ 8 ساعات
1988
شاهد.. لحظة إلقاء شخصين لجثة قريبتهم المصابة بكورونا في نهر

نيودلهي (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مروعة لشخصين يقومان بإلقاء جثة إحدى أفراد عائلتهم المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كوروزنا المستجد في نهر هندي.

وظهر الشخصان وهما يرتديان معدات الوقاية الشخصية، حيث أخذا يرفعان جثة قريبتهم المتوفاة بكورونا ملفوفةً في ملاءة، ثم يقومون بإلقائه في نهر هندي من فوق الجسر.

وألقت الشرطة القبض على الرجلين بعد إلقاء جثة المصاب بكورونا في نهر رابتي الهندي في بالرامبور بولاية أوتار براديش، فيما كان قد تم نقل المصابة إلى المستشفى يوم الثلاثاء بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل وفاتها يوم الجمعة أثناء خضوعها للعلاج.

الهند
كورونا
نهر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12269
منذ 7 ساعات
الأمم المتحدة.. ومجايب ثقافة المثل

أنا ومن بعدي الطوفان ..

ضروري تأسيس بنوك للموتى
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12269
منذ 6 ساعات
بنوك على هيئة طائرات لنقل وحفظ الموتى تسع ١٩٠ راكب ونحوه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128544
منذ 4 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...

أخر الأخبار

الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الرائد بيسنيك هاسي
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الرائد بيسنيك هاسي
منذ 12 دقيقة 1337
الفلسطينيون يستقبلون الوفد المصري بأغنية "تسلم الأيادي"
الفلسطينيون يستقبلون الوفد المصري بأغنية "تسلم الأيادي"
منذ 16 دقيقة 1396
بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة
بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة
منذ 24 دقيقة 1466
شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
منذ 28 دقيقة 1677
بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم
بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم
منذ 34 دقيقة 1484
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية
منذ 36 دقيقة 2520
" صائد الكبار " يعود لدوري المحترفين
" صائد الكبار " يعود لدوري المحترفين
منذ 41 دقيقة 1751
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 
منذ 45 دقيقة 1785
تتذكر ايام الطفولة لكن ما حسبت النهاية
تتذكر ايام الطفولة لكن ما حسبت النهاية
منذ 49 دقيقة 497
عاد النصيب ما وصل
عاد النصيب ما وصل
منذ 50 دقيقة 543