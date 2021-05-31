شاهد.. لحظة إلقاء شخصين لجثة قريبتهم المصابة بكورونا في نهر

نيودلهي (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مروعة لشخصين يقومان بإلقاء جثة إحدى أفراد عائلتهم المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كوروزنا المستجد في نهر هندي.
وظهر الشخصان وهما يرتديان معدات الوقاية الشخصية، حيث أخذا يرفعان جثة قريبتهم المتوفاة بكورونا ملفوفةً في ملاءة، ثم يقومون بإلقائه في نهر هندي من فوق الجسر.
وألقت الشرطة القبض على الرجلين بعد إلقاء جثة المصاب بكورونا في نهر رابتي الهندي في بالرامبور بولاية أوتار براديش، فيما كان قد تم نقل المصابة إلى المستشفى يوم الثلاثاء بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل وفاتها يوم الجمعة أثناء خضوعها للعلاج.