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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في عفيف

منذ 15 ساعة
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"صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في عفيف

سعيد العجل (صدى):
تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مركز لقاحات كورونا في عفيف .

وتفصيلاً أعلنت "صحة الرياض" ، أن مركز اللقاح في محافظة عفيف يواصل تقديم خدماته يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا .

وبينت "صحة الرياض" أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وحثت "صحة الرياض" الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث يُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح .

التعليقات

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أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...
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