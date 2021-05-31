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بالفيديو.. متحدث الصحة: تخفيف الأعراض هو الهدف من تلقي اللقاح

منذ ساعة
1872
بالفيديو.. متحدث الصحة: تخفيف الأعراض هو الهدف من تلقي اللقاح

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه ليس صحيح بأن لقاح فيروس كورونا لايمنع انتقال العدوى.

وقال العبد العالي : لقاح كورونا يساهم في الحماية ويحقق بعد تكون المناعة العالية بإذن الله، في تقليل فرص انتقال العدوى بشكل مؤثر، وكبير وهام جدًا.

وأضاف : في حال أنه وقعت الإصابة، وهي أقل بكثير أن لا يكون الشخص قد تلقى اللقاح، فنعم تخفيف الأعراض هو من الأهداف.

وتابع : الإصابة بالفيروس قد تودي بالإنسان بنسبة 10% إلى العناية المركزة، أي لو أصيب 100 قد يصل منهم 10 إلى العناية المركزة و2 إلى 3 منهم قد يكون لديهم حالة وفاة.

فيروس كورونا
محمد العبدالعالي
متحدث اللقاح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128512
منذ 4 دقائق
الله يكفينا الشر .. اللهم آمين ..

.. وانتم ماقصرتم قمتم باالواجب ولا زلتوا تقدمون ماتستطيعون ، وانا من الشاهدين ، والله على الجميع شاهد .. بيض الله وجيهكم ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جعلك الله تغادر في نفس يوم مغادرة الخميني لتعقدوا في القبر . ولاية الفقيه أيضا
د محمد ماجد بخش
يا النشمي
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الباطن كان المفروض يهبط ضيف شرف وخدمته النتائج
د محمد ماجد بخش
الذرة؛ ما حولها من فراغ يمثل ما حوله وما بعده من ثقل فلا توجد ذرة وحيدة حتى يوجد لها كيان داخلي بنائي مغناطيسي. السالفة...
د محمد ماجد بخش
يعني بالله د محمد ماجد بخش كثير عليه تعتقوه لوجه الله وتقاعدوه لا والله .. هذا حق وطني مشروع

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