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وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

منذ 13 دقيقة
1255
وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال خدمة العملاء بمدينة الرياض، بمسمى "تنفيذي خدمة العملاء" .

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، لغة إنجليزية.

ويعد من ضمن المسؤوليات: الرد الفوري على استفسارات العملاء وطلباتهم، إحالة الشكوى وشرح موضوعها إلى الإدارة المختصة، مراجعة الملاحظات والمرفقات المرسلة لدعم الرد على الشكوى، المتابعة مع العملاء إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية، بينما التقديم عبر موقع شركة التعاونية للتأمين للتوظيف.

 

وظائف
الرياض
التعاونية للتأمين

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أحدث التعليقات

المللك
مصيرك يجي يوم ويقولون لك مع السلامه مصيرك يجي يوم.يقولون مات.فلان مصيرك.يجيك الحساب عما قدمت وتقول ياليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما
د محمد ماجد بخش
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واضح*** وصريح***
وأصدرت المحكمة قرار بالحبس ضد شمس الدينوف لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، يمكن يموت قهر بسبب فراقها شمس الدينوف، ياكد مالك خلف ياشمس الدينوف.
طاهر
الف مبروك
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الظاهر زعلنا فروخ الداب عمومآ انا قلت رأيي وكلن حر بنفسه وبرايه فإذا ماعندك تعليق على نفس الخبر ف رح حتى انت ياعدناني وبشر...

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