وظائف شاغرة في شركة التعاونية للتأمين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال خدمة العملاء بمدينة الرياض، بمسمى "تنفيذي خدمة العملاء" .
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، لغة إنجليزية.
ويعد من ضمن المسؤوليات: الرد الفوري على استفسارات العملاء وطلباتهم، إحالة الشكوى وشرح موضوعها إلى الإدارة المختصة، مراجعة الملاحظات والمرفقات المرسلة لدعم الرد على الشكوى، المتابعة مع العملاء إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية، بينما التقديم عبر موقع شركة التعاونية للتأمين للتوظيف.