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التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري

منذ 43 دقيقة
1672
التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري

الرياض (صدى):
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب المنشآت والمشتركين للاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري ليتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل.

وأوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً، حيث يمكن للمشترك الاختياري الاستفادة من العديد من المنافع كمعاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

وبينت أن الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري هم المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، إضافة إلى الحرفيون، والسعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً لنظام التأمينات، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وأوضحت المؤسسة أن المشترك يدفع 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك والتي تبدأ من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال، أما المشترك الذي لديه مدة اشتراك الزامية سابقة، فتكون الشريحة التي يمكنه البدء بها هي الشريحة المساوية أو التالية لآخر أجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة.

وأبانت المؤسسة أن الخدمة متاحة من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة  .

المنشآت
المؤسسة العامة للتأمينات

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أحدث التعليقات

المللك
مصيرك يجي يوم ويقولون لك مع السلامه مصيرك يجي يوم.يقولون مات.فلان مصيرك.يجيك الحساب عما قدمت وتقول ياليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما
د محمد ماجد بخش
جانب من حوار وقصة عتبة بن ربيعة العبشمي القرشي الكناني مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم منذ...
واضح*** وصريح***
وأصدرت المحكمة قرار بالحبس ضد شمس الدينوف لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، يمكن يموت قهر بسبب فراقها شمس الدينوف، ياكد مالك خلف ياشمس الدينوف.
طاهر
الف مبروك
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الظاهر زعلنا فروخ الداب عمومآ انا قلت رأيي وكلن حر بنفسه وبرايه فإذا ماعندك تعليق على نفس الخبر ف رح حتى انت ياعدناني وبشر...

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