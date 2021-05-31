توقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية السعودية لطب الأسرة و ميرك بيوفارما

عبدالرحمن الجديعي (صدى):
وقعت الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع مذكرة تفاهم مع شركة ميرك بيوفارما لإطلاق حملة توعية لاعتلالات الغدة الدرقية ومرض ماقبل السكري، وذلك نسبة للأهمية البالغة لحملة التوعية التي ترفع من وعي المجتمع ، وبصورة خاصة ترفع من وعي الشريحة المستهدفة.
وبهذه المناسبة، ألقى الدكتور شاهر الشهري رئيس مجلس إدارة جمعية طب الأسرة والمجتمع كلمة في المؤتمر الصحفي المصاحب لتوقيع المذكرة تحدث فيها عن أهمية التوعية المجتمعية لمثل هذه الإمراض وبارك فيها التعاون بين الجمعية وشركة ميرك بيوفارما ، مشيرا لمدى أهمية إطلاق مثل هذه الحملات، وأضاف نسعى للوصول إلى شراكة مجتمعية على مستوى مؤسسي تقدم كل ماهو مفيد، مشيرا إلى أن أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ رفع مستوى التوعية الصحية.
وكذلك ألقى الدكتور / أشرف أمير نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كلمة أكد خلالها دور الإعلام في نشر الوعي والمعلومات الصحيحة والحرص على تقصي المعلومات والبعد عن الشائعات والمصادر الغير موثوقة، مشيرا إلى أنه في طب الأسرة يتعامل الطبيب مع المريض بنظرة شمولية، وشدد على دور هذه المبادرة هي نشر الوعي وتعزيز الثقافة حول أمراض السكري والغدة الدرقية، مبينا أن أمراض السكري تمثل 1 من كل 6 اشخاص مصاب بمرض السكري و بالنسبه لامراض الغده الدرقيه فان خمول الغده الدرقيه تشكل 6% من افراد المجتمع و فرط نشاط الغده الدرقيه يمثل 1%
وفي ذات الإطار، ألقى الدكتور هيثم حبشي / الرئيس التنفيذي لشركة ميرك بيوفارما في المملكة العربيه السعودية كلمة ذكر فيها أن ماقبل السكري أصبح يشخص كمرض مشيرا إلى أهمية التوعية لهذا المرض، وأن التوعية تعتبر جزءا من خطة العلاج. و علي صعيد اخر فان قصور الغده الدرقيه من الامراض التي يتاخر تشخيصها و ذلك لتشابه اعراضه مثل الارهاق و زياده الوزن مع اعراض امراض اخري و هنا تاتي اهميه التوعيه لضمان سرعه التشخيص و العلاج
وعقب ذلك، قام ممثل الجهة المنفذة للحملة شركة الريادة الماسية الأستاذ / إبراهيم الغامدي بتقديم درع شكر للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع على إطلاقها لهذه الحملة ولشركة ميرك بيوفارما على دعمها لهذه الحملة