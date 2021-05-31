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‏وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت من المستحدثات والمغرضون ليس لهم قيمة لدينا

منذ ساعة
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‏وزير الشؤون الإسلامية: مكبرات الصوت من المستحدثات والمغرضون ليس لهم قيمة لدينا

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، أن مكبرات الصوت من الأشياء المستحدثة.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تلقت العديد من المطالبات بإيقاف مكبرات الصوت في المساجد.

وأوضح ‏وزير الشؤون الإسلامية، أن مشائخ المملكة أجازوا إيقاف مكبرات الصوت في المساجد؛ حيث أنها ليست من العبادة، فيما أضاف أن: "دول العالم الإسلامي تجني ثمار النهج الصحيح والاعتدال".

وتابع "آل الشيخ" : "المغرضون يشككون في نهج المملكة وليس لهم قيمة لدينا"، مشددًا على أن: "المملكة تحافظ على الدين والعقيدة وخدمة الإسلام".

الشؤون الإسلامية
مكبرات الصوت
المساجد

التعليقات

العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3739
منذ 55 دقيقة
الان مع التباعد المساجد يوم الجمعة تمتلئ بنصف طاقتها والباقي يصلون في الشوارع وظل العماير فكيف يتابعون الامام أو يصلونها ظهرا أو يرجع يصلي ببيته ؟؟؟؟
ما كان ضر أحد لو خفض صوت الميكرفون وتأخر الخطيب قليلا والمسجد اللي تجي منه شكوى يخطر إمامه
أما مسألة تداخل الاصوات فالاحياء الان والمخططات يا كبر الحي ويا كثر عمايره ومافي المربع ذي الخمسين الى ثمانين عمارةابو خمسة اجوار الا مسجد واحد
والله إننا نسمع وليس كل من تمنى رجوع المكبرات صاحب فكر مخالف وإنما ببساطة محب لصوت القرءان الذي كان يصدح ويملأ القلوب إيمانا وكان علامة مميزة لمساجد المملكة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12166
منذ 39 دقيقة
المعترضون يا معالي الوزير .. خطأ لغوي أما ما تقول فلا تنطبق على عبدالرحمن بن مساعد وعشرات من قامته

متى تقاعد معاليكم .. ياحظكم .. أنا أدور التقاعد ما لقيته

وفقكم الله .. وأعز دينه ولا عز على الإسلام
زا
زا عدد التعليقات : 4017
منذ 36 دقيقة
هذا الوزير ينطبق عليه المثل سكتنا له دخل بحماره ما تفرق بين الاثنين.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12166
منذ 28 دقيقة
أين المستشار الإعلامي

الخراصون- المرجفون - المنافقون- المغرضون كلمات لها وزن ثقيل جدا في التعبير ولا تنطبق على محبي صوت تلاوة الصلاة الهاديء المنخفض الذي يوازن بين المصلحتين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12166
منذ 22 دقيقة
الحاقدين

قالت نهى نبيل، أنها استطاعت أن تتصدر التريند في الوطن العربي، من خلال سجدة رغم أنها كانت شكرًا لله فقط، معقبة أن الجميع يلتصق في اسمها كي يكون له حضور، لكن هذا لا يعنيها، كما وصفت منتقديها بالحاقدين .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12166
منذ 4 دقائق
جانب من حوار وقصة عتبة بن ربيعة العبشمي القرشي الكناني مع الرسول صلى الله عليه وسلم

كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أول كلمة تفوه بها عتبة أن كل ما سيعرضه عليه ما هو إلا مساومات لا قيمة لها، ومنذ أول حديث له (لعتبة) وهو عازم تمامًا على رفض كل العروض الدنيوية المغرية والسفيهة جدًّا في نظر الدعاة الصادقين، مع كل ذلك إلا أنه -وسبحان الله- لم يقاطع عتبة مرة واحدة، وقد تركه حتى فرغ تمامًا من حديثه، وبعد أن انتهى من حديثه وفي هدوءٍ تام وعدم انفعال قال له:

"أقد فرغت يا أبا الوليد؟".

أجابه عتبة: نعم.

وهنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فاسمعْ مني".

قال عتبة: أفعل.

وكان هذا هو الذي يريده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عتبة ليستطيع أن يرفض السماع بعد كل هذا الأدب العظيم من رسول الله، فكان مضطرًّا لأن يسمع حتى وإن كان على غير مراده، وفي محاولة جادة لتطويع الهدف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فلم يتكلم بكلامه هو، إنما تكلم بكلام الله، تكلم بالقرآن، فقرأ قول الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم {حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آَيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ * قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [فصِّلت: 1- 7].

كلمات معجزة عجيبة تتنزل عليه كما الصاعقة، تكشف كل ما بداخله، وهو يزداد خوفًا ولا يستطيع القيام.
المللك
المللك عدد التعليقات : 533
منذ 3 دقائق
مصيرك يجي يوم ويقولون لك مع السلامه
مصيرك يجي يوم.يقولون مات.فلان
مصيرك.يجيك الحساب عما قدمت
وتقول ياليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما

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أحدث التعليقات

المللك
مصيرك يجي يوم ويقولون لك مع السلامه مصيرك يجي يوم.يقولون مات.فلان مصيرك.يجيك الحساب عما قدمت وتقول ياليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما
د محمد ماجد بخش
جانب من حوار وقصة عتبة بن ربيعة العبشمي القرشي الكناني مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم منذ...
واضح*** وصريح***
وأصدرت المحكمة قرار بالحبس ضد شمس الدينوف لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، يمكن يموت قهر بسبب فراقها شمس الدينوف، ياكد مالك خلف ياشمس الدينوف.
طاهر
الف مبروك
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
الظاهر زعلنا فروخ الداب عمومآ انا قلت رأيي وكلن حر بنفسه وبرايه فإذا ماعندك تعليق على نفس الخبر ف رح حتى انت ياعدناني وبشر...

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