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بالفيديو.. أحمد حجازي: أنا متواجد مع الاتحاد الموسم المقبل

منذ ساعة
1685
بالفيديو.. أحمد حجازي: أنا متواجد مع الاتحاد الموسم المقبل

طلال الغامدي (صدى):
كشف أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد اليوم الاثنين، عن استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وقال حجازي عقب المباراة: ”لازم نشكر الجماهير على تواجدهم وهم أهم حاجة في اللعبة، وكل شيء سنتحدث عنه في الوقت المناسب، قدمت موسما أول جيدا وأسهمت في تحقيق هدف الفريق“.

وأضاف: ”واجهنا فريقا كبيرا وهو النصر ولازم نحترمهم وقدرنا نمشي المباراة كما نريد وكانت ممتعة، وقدمت موسما أول جيدا وحققنا جزءا من أهداف الفريق. نستطيع البناء على ما تحقق للموسم المقبل، وبإذن الله أنا متواجد مع الاتحاد الموسم المقبل“.

الاتحاد
أحمد حجازي

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