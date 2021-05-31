مضيفة طيران تفقد طاقم أسنانها أثناء اشتباك مع راكبة

واشنطن (صدى):
أقدمت شركات الطيران في الولايات المتحدة، على حظر الكحول على متن الطائرة بعد هجوم صادم أدى إلى فقدان مضيفة طيران لطاقم أسنانها.
وشهدت طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، عراك عنيف بين مضيفة الطيران وراكبة اتضح أنها تحت تأثير المشروبات الكحولية؛ حيث تعرضت مضيفة للهجوم أمام ركاب الطائرة المذعورين.
ودخلت الراكبة في حالة من الغضب بعد أن تلقى تعليمات بارتداء حزام الأمان، فيما تم القبض عليها للاشتباه في ارتكابها جريمة تسببت في إصابة خطيرة لـ مضيفة الطيران، مما أثار دعوات لمزيد من الحماية لموظفي شركة الطيران.
وجاء ذلك خلال رحلة من سكرامنتو إلى سان دييجو، انضمت شركة أمريكان إيرلاينز الآن إلى شركة ساوث ويست في تعليق مبيعات المشروبات الكحولية، قائلة إن هذه الخطوة ستحافظ على سلامة العمال.