نهى نبيل ترد على منتقدي سجدتها في مطار بطريقة ساخرة

خالد الظفيري (صدى):
علقت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب سجدتها في مطار دبي، فور وصولها للإمارات بعد غياب دام عامين، بسبب الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت نهى نبيل، أنها استطاعت أن تتصدر التريند في الوطن العربي، من خلال سجدة رغم أنها كانت شكرًا لله فقط، معقبة أن الجميع يلتصق في اسمها كي يكون له حضور، لكن هذا لا يعنيها، كما وصفت منتقديها بالحاقدين .
وأضافت نهى نبيل وهي تتحدث بسخرية أنها أصبحت تصنع الترند، بسبب اسمها، متابعة:لا ألتفت سوى للكلام الزين والرائع، لكن الذي يغلط ويهاجم لا يعنيني على الإطلاق، بمناسبة الترند انتظروني بكرة راح أعمل ترندًا عالميًا على أنفي، أنا شخصية ناجحة، واسمي نفسه يصنع الترند بين المشاهير".
وكانت نهى نبيل قد وثَّقت مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، رصدت من خلاله لحظة وصولها دبي برفقة ابنها وابنتها، حيث لخصّت ذلك الشعور عبر سجودها على الأرض.