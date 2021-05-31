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بالفيديو.. مدير «الصحة الخليجي»: اعتماد تطبيقات كورونا للتنقل بين الدول الخليجية إلكترونيا

منذ 11 ساعة
2645
بالفيديو.. مدير «الصحة الخليجي»: اعتماد تطبيقات كورونا للتنقل بين الدول الخليجية إلكترونيا

الرياض (صدى):
أكد مدير مجلس الصحة بمجلس التعاون الخليجي، سليمان الدخيل، أمس الأحد، على اعتماد تطبيقات كورونا للتنقل بين الدول الخليجية إلكترونيا.

وقال سليمان الدخيل، خلال حديثه لبرنامج "عين الخامسة" على قناة "الإخبارية"، أنه يجرى العمل مع الجهات المختصة في دول المجلس على ربط التطبيقات الخاصة بإظهار حالة المستخدم أو التحصين، خاصة أن في كل بلد حاليًا تطبيقات إلكترونية في هذا الصدد، مثل "توكلنا" و"الحصن" و"كن واعيًا" وغيرها.

وأوضح "الدخيل" أن المسافر لن يعتمد على تطبيقات بلاده، كما لن يكون هناك تطبيق واحد جامع لهذه المنصات، لافتًا إلى أنه سيتم تفعيل إمكانية تبادل المعلومات الخاصة بالتحصين بين الدول الخليجية، بحيث يمكن للشخص السفر إلى دولة أخرى بالمجلس بعد إرسال بيانات التحصين الخاصة به إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدوا، أول أمس السبت، الدليل الاسترشادي للقاحات كورونا والتطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة للتنقل بين دول المجلس.

كورونا
مجلس التعاون الخليجي
مجلس الصحة

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أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
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