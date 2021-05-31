بالصور.. نيللي تخطف الأنظار في أجدد ظهور لها بعد غيابها

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة نيللي مؤخرًا مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي في أجدد ظهور لها بصور نشرتها بوسي شلبي عبر حسابها على تطبيق انستغرام.
وبدت نيللي في الصور بكامل تألقها وأناقتها بفستان أسود يصل الى حدّ الركبة بقماش منقط بالفضي، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد ناعمة؛ لتخطف الأنظار بجمالها الطبيعي بمكياج خفيف وبعدم خضوعها لعمليات التجميل وحقن البوتكس.
وأكد الجمهور، أن نيللي نجحت في المحافظة على ملامحها الجميلة دون أن تتغيّر بشكل كبير رغم أنها تخطى عمرها الـ72، وأثنوا على وقاية نفسها من فيروس كورونا، فظهرت في الصور وكأنها خلعت الكمامة ووضعتها بيدها فقط من أجل التقاط الصور العفوية.