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بالصور.. نيللي تخطف الأنظار في أجدد ظهور لها بعد غيابها

منذ 11 ساعة
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بالصور.. نيللي تخطف الأنظار في أجدد ظهور لها بعد غيابها

القاهرة (صدى):
ظهرت الفنانة نيللي مؤخرًا مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي في أجدد ظهور لها بصور نشرتها بوسي شلبي عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وبدت نيللي في الصور بكامل تألقها وأناقتها بفستان أسود يصل الى حدّ الركبة بقماش منقط بالفضي، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد ناعمة؛ لتخطف الأنظار بجمالها الطبيعي بمكياج خفيف وبعدم خضوعها لعمليات التجميل وحقن البوتكس.

وأكد الجمهور، أن نيللي نجحت في المحافظة على ملامحها الجميلة دون أن تتغيّر بشكل كبير رغم أنها تخطى عمرها الـ72، وأثنوا على وقاية نفسها من فيروس كورونا، فظهرت في الصور وكأنها خلعت الكمامة ووضعتها بيدها فقط من أجل التقاط الصور العفوية.

بوسي شلبي
نيللي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128529
منذ 6 ساعات
مخوج يابس ومقلقل .. لو يشمه كلب انغلث ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12270
منذ 6 ساعات
نفس تعريف الكتلة المغناطيسية

الكتلة المغناطيسية هي قياس الفراغ على حيّز الفراغ . والكتلة على درجة الكتلة . والطاقة على مجال الطاقة وكل ذلك له مركز واحد ممثل لكن الحقيقة عدد من المراكز متصل بنقطة خافية هي مركز الوحدة المغناطيسية تمثل بوحدة ذرة العنصر الممثل .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12270
منذ 16 دقيقة
ماشية في العقد الثامن من عمرها .. ولابسة قصير ..

أقصر الشر وغني له يا ابو محمد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128529
منذ 10 دقائق
ههههههههههههههههههههههههه وجب نبعد الشر وشجرته ..

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أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
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