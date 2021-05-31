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شاهد.. العم كمال الدولي يحتفل بفوز الاتحاد على النصر بطريقته الخاصة

منذ 12 ساعة
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شاهد.. العم كمال الدولي يحتفل بفوز الاتحاد على النصر بطريقته الخاصة

ماجد محمد (صدى):
ظهر المشجع الاتحادي الشهير بـ "العم كمال الدولي" وهو يحتفل بفوز نادي الاتحاد على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف مقطع فيديو، عن العم كمال الدولي وهو يتقافز فرحًا بفوز الاتحاد، قائلًا: "موسم مميز الحقيقة.. وآخر مباراة الآن "، لافتًا إلى إحراز فريقه لهدفين ضد النصر و"الثالث قرب ييجي لكن ما كان في حظ".

ومن الجدير بالذكر، أنه بذلك الفوز ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 56 ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 46 ليحتل المركز السادس.

النصر
الاتحاد
دوري المحترفين
العم كمال الدولي

التعليقات

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أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
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