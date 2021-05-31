مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن توفر أكثر من 70 فرصة وظيفية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن طرح (73) وظيفة شاغرة لحملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) للعمل بكلا من: (الرياض/ جدة / المدينة المنورة).
وأوضحت مستشفى الملك الفيصل التخصصي أن التقديم متاح للسعوديين فقط، مبينة أن التخصصات المطلوبة عي إدارة، أحياء، فيزياء، الطب، قانون، المالية،كيمياء، هندسة، الصيدلة، المحاسبة، السكرتارية، التمريض، علاج طبيعي، اللوجستيات، علوم الحاسب، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، الهندسة الصناعية، تخصصات الآشعة، التصميم الجرافيكي.
والوظــائف هي:
1- منسق اداري أول. (الرياض)
(ADMINISTRATIVE COORDINATOR I)
2- اخصائي سريري متقدم. (الرياض)
(ADVANCED CLINICAL SPECIALIST)
3- ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين. (جدة)
(AMBULATORY CARE REPRESENTATIVE II)
4- منسق ابحاث سريرية مساعد. (الرياض)
(ASSISTANT CLINICAL RESEARCH COORDINATOR)
5- استشاري مساعد التخدير. (جدة)
(ASSISTANT CONSULTANT, ANESTHESIOLOGY)
6- استشاري مساعد، أمراض الدم/ الأورام. (الرياض)
(ASSISTANT CONSULTANT, HEMATOLOGY ONCOLOGY)
7- استشاري مساعد، أمراض الدم/ الأورام. (جدة)
(ASSISTANT CONSULTANT, HEMATOLOGY ONCOLOGY)
8- استشاري مساعد ، طب الأجنة. (جدة)
(ASSISTANT CONSULTANT, MATERNAL FETAL MEDICINE)
9- استشاري مساعد، طب الأورام. (جدة)
(ASSISTANT CONSULTANT, MEDICAL ONCOLOGY)
10- استشاري مساعد, أمراض الكلى. (الرياض)
(ASSISTANT CONSULTANT,NEPHROLOGY)
11- اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه. (الرياض)
(CARDIOVASCULAR TECHNOLOGIST, NON-INVASIVE)
12- امين صندوق. (الرياض)
(CASHIER)
13- امين صندوق. (الرياض)
(CASHIER)
14- مشرف خدمات العقود. (المدينة المنورة)
(CHIEF, CONTRACTS SERVICES)
15- اختصاصي سريري. (الرياض)
(CLINICAL SPECIALIST)
16- اختصاصي سريري. (المدينة المنورة)
(CLINICAL SPECIALIST)
17- استشاري الرعايه الطبيه للتشريفات. (الرياض)
(CONSULTANT, EXECUTIVE HEALTH MEDICINE)
18- محلل حوكمة الشركات. (الرياض)
(CORPORATE GOVERNANCE ANALYST)
19- مساعد ثاني طب اسنان. (جدة)
(DENTAL ASSISTANT II)
20- عامل حمية. (الرياض)
(DIETARY AIDE)
21- مدير مركز القلب. (الرياض)
(DIRECTOR, HEART CENTRE)
22- مدير البرنامج الأداري للمشاريع الضخمه. (جدة)
(DIRECTOR, MEGA PROJECTS MANAGEMENT PROGRAM)
23- منسق كوارث سريري. (جدة)
(DISASTER CLINICAL COORDINATOR)
24- مساعد كهربائي. (الرياض)
(ELECTRICIAN ASSISTANT)
25- كهربائي أول. (الرياض)
(ELECTRICIAN I)
26- ممثل توظيف أول. (جدة)
(EMPLOYMENT REPRESENTATIVE I)
27- مدير إدارة الحوكمة المؤسسية. (الرياض)
(HEAD, CORPORATE GOVERNANCE)
28- سكرتير أول. (المدينة المنورة)
(HOSPITAL ASSISTANT I)
29- سكرتير أول. (الرياض)
(HOSPITAL ASSISTANT I)
30- سكرتير أول. (الرياض)
(HOSPITAL ASSISTANT I)
31- سكرتير أول. (الرياض)
(HOSPITAL ASSISTANT I)
32- سكرتير ثاني. (جدة)
(HOSPITAL ASSISTANT II)
33- سكرتير ثاني. (الرياض)
(HOSPITAL ASSISTANT II)
34- ميكانيكي تدفئة تبريد وتكيف ثاني. (الرياض)
(HVAC MECHANIC II)
35- مساعد مشطب داخلي. (الرياض)
(INTERIOR FINISHER ASSISTANT)
36- فني مختبر. (الرياض)
(LABORATORY TECHNICIAN)
37- مستشار قانوني أول. (الرياض)
(LEGAL ADVISOR I)
38- مساعد قانوني. (الرياض)
(LEGAL ASSISTANT)
39- مدير المشتريات. (الرياض)
(MANAGER, PURCHASING)
40- منسق سياسة/إجراءات الشؤون الطبية والسريرية. (المدينة المنورة)
(MEDICAL AND CLINICAL AFFAIRS POLICY/PROCEDURE COORDINATOR)
41- اختصاصي جودة الشؤون الطبية والسريرية. (الرياض)
(MEDICAL AND CLINICAL AFFAIRS QUALITY SPECIALIST)
42- مشرف تمريض. (الرياض)
(NURSING SUPERVISOR)
43- مساعد أول طب العيون. (المدينة المنورة)
(OPHTHALMIC ASSISTANT I)
44- اختصاصي قياس بصر. (الرياض)
(OPTOMETRIST)
45- محلل تنظيم. (الرياض)
(ORGANIZATIONAL ANALYST)
46- محلل شئون الموظفين. (جدة)
(PERSONNEL ANALYST)
47- فني مكافحة الحشرات. (الرياض)
(PEST CONTROL TECHNICIAN)
48- صيدلاني ثاني. (الرياض)
(PHARMACIST II)
49- صيدلاني ثاني. (الرياض)
(PHARMACIST II)
50- سباك ثاني. (الرياض)
(PLUMBER II)
51- منسق منتجات. (جدة)
(PRODUCTS COORDINATOR)
52- منسق جودة ونوعية. (المدينة المنورة)
(QUALITY COORDINATOR)
53- منسق جودة ادارة البيانات. (المدينة المنورة)
(QUALITY DATA MANAGEMENT COORDINATOR)
54- منسق الاحتفاظ بالموظفين. (الرياض)
(RETENTION OFFICER)
55- كبير محللي الحوكمة المؤسسية. (الرياض)
(SENIOR CORPORATE GOVERNANCE ANALYST)
56- كبير محللين, المعلومات الصحيه. (الرياض)
(SENIOR HEALTH INFORMATICS ANALYST)
57- كبير محللين, المعلومات الصحيه. (الرياض)
(SENIOR HEALTH INFORMATICS ANALYST)
58- كبير السكرتاريين. (المدينة المنورة)
(SENIOR HOSPITAL ASSISTANT)
59- كبير محللي التكامل. (الرياض)
(SENIOR INTEGRATION ANALYST)
60- كبير المراجعين الداخلين. (الرياض)
(SENIOR INTERNAL AUDITOR)
61- كبير محللي التنظيم. (الرياض)
(SENIOR ORGANIZATIONAL ANALYST)
62- كبير اختصاصيي خدمات العقود. (المدينة المنورة)
(SENIOR SPECIALIST, CONTRACTS SERVICES)
63- اختصاصي خدمات العقود. (جدة)
(SPECIALIST, CONTRACTS SERVICES)
64- ممرض أول. (جدة)
(STAFF NURSE I)
65- ممرض أول. (جدة)
(STAFF NURSE I)
66- ممرض أول. (جدة)
(STAFF NURSE I)
67- ممرض أول. (جدة)
(STAFF NURSE I)
68- ممرض أول. (جدة)
(STAFF NURSE I)
69- ممرض أول. (جدة)
(STAFF NURSE I)
70- ممرض أول. (جدة)
(STAFF NURSE I)
71- ممرض ثالث. (جدة)
(STAFF NURSE III)
72- ممرض ثالث. (جدة)
(STAFF NURSE III)
73- مساعد عامل مغسلة. (الرياض)
(WASHMAN ASSISTANT)
وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف عن طريق رابط المستشفى .
طريقة التقديم:
1- الدخول على بوابة التوظيف .
2- اكتب المسمى الوظيفي (بالإنجليزية) في حقل (Keywords).
3- اضغط (Search).
4- إختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).