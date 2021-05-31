الأرصاد تنبه أهالي منطقتين بارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد

المدينة المنورة (صدى):
نبه المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و الشرقية اعتباراً من غداً الثلاثاء حتى بداية الأسبوع القادم.
وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في منطقتي المدينة المنورة والشرقية من (٤٦-٤٨) ° .
وفي وقت سابق، ت المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.