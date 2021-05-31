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الأرصاد تنبه أهالي منطقتين بارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد

منذ ساعة
2146
الأرصاد تنبه أهالي منطقتين بارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد

المدينة المنورة (صدى):
نبه المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي ‎المدينة المنورة و ‎الشرقية اعتباراً من غداً ‎الثلاثاء حتى بداية الأسبوع القادم.

وتوقع المركز أن تتراوح درجات ‎الحرارة العظمى في منطقتي المدينة المنورة والشرقية من (٤٦-٤٨) ° .

وفي وقت سابق، ت المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة )تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
ابعدو القذارات اللي في بلادكم مع التوبه صدقوني راح يختفي الكورونا
شيوووووووووووووووووووووووووون
والله يا باو بدر انك رافع ضغط اللي بالي بالك ههههههههههههههههههههههه الله يسعد هالصلعة اي والله
شيوووووووووووووووووووووووووون
يا الربع الحقوا الحربي بدا يخثرق ويهوجس من فوز الهلال وانت يا الوفا اخذناها غصب عنك وعن غيرك انتم احتفلوا بالتوقيع مع لاعبين ونحن...
المللك
العلاج هو ان نتوب ونرجع الي الله جربنا اهل الترف والفسق والمجون واهل الحفلات الغنائية وما النتيجة ان الوباء مازال منتشر اما غيري كذا...
شيوووووووووووووووووووووووووون
يستاهل ابو عبدالله الفرحة بالفوز ياما اسعدنا وهو لاعب وهو مدري وهو رئيس

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