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أطفال يتسلقون جبل المريكبات بالدمام قبل 45 عام
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التعليقات
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أحدث التعليقات
الملل
ابعدو القذارات اللي في بلادكم مع التوبه صدقوني راح يختفي الكورونا
شيوووووووووووووووووووووووووون
والله يا باو بدر انك رافع ضغط اللي بالي بالك ههههههههههههههههههههههه الله يسعد هالصلعة اي والله
شيوووووووووووووووووووووووووون
يا الربع الحقوا الحربي بدا يخثرق ويهوجس من فوز الهلال وانت يا الوفا اخذناها غصب عنك وعن غيرك انتم احتفلوا بالتوقيع مع لاعبين ونحن...
المللك
العلاج هو ان نتوب ونرجع الي الله جربنا اهل الترف والفسق والمجون واهل الحفلات الغنائية وما النتيجة ان الوباء مازال منتشر اما غيري كذا...
شيوووووووووووووووووووووووووون
يستاهل ابو عبدالله الفرحة بالفوز ياما اسعدنا وهو لاعب وهو مدري وهو رئيس
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