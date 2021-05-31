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بالصور.. الشاعرة شهد الشمري تنتظر مولودها الأول

منذ 12 ساعة
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بالصور.. الشاعرة شهد الشمري تنتظر مولودها الأول

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري، عن حملها في مولودها الأول من زوجها العراقي فهد زيد، وذلك بعد مرور قرابة 4 أشهر على زواجهما.

وخضعت شهد الشمري وزوجها لجلسة تصوير توثق هذا الحدث في حياتهما، حيث نشرت شهد الشمري، صورا جمعتها بزوجها عبر حسابها في موقع إنستغرام، وعبرت من خلاله عن سعادتها بانتظارها استقبال مولودها والذي قال زوجها أنها طفلة.

وعلقت الشاعرة العراقية: "شكرا لكلامكم الحلو ولمحبتكم ربي يرزقكم أضعاف سعادتي، وأتمنى يارب يجمع كل اتنين يحبون بعض ويعيشون أجمل أيام حياتهم"، فيما كتبت أبياتاً شعرية: "بصوتي وضحكتي البشر كامو يشوفونك.. انت كلامك حلو.. بس إني أحب الحجي الينكال بعيونك.. شسويت بية وصرت.. رأسا أحس بالممل من اطلع بدونك".

العراق
شهد الشمري

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أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
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