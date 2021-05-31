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البحرين تعلّق دخول المسافرين القادمين من فيتنام

منذ 31 دقيقة
1654
البحرين تعلّق دخول المسافرين القادمين من فيتنام

المنامة (صدى):
قررت شؤون الطيران المدني في البحرين،اليوم الاثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام؛ بدءًا من غدا الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه يتعين على جميع المسافرين القادمين من فيتنام إلى البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR)، تحوي رمز كيو آر (QR code).

وأكدت أنه عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم المسجلة بأسمائهم، أو مساكن أحد أفراد عائلتهم، أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قِبَل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

 

البحرين
فيتنام

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أحدث التعليقات

قرم
يا مسكييين حراااام قصة مؤثره جدا يا قرني.
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
في ناس كذا صديقي الي قضيت انا واياه عشرة عمر وسنين ولف ع البنت الي كنت انا خاطبها واغراها بفلوسه وسيل لعابها ولعاب أبوها...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لن تتوقف مطالبهم حتى يصير اسمه في الاقامه فلان بن فلانه والجنسية نصين نص لنا ونص لكم الاخوان الي وراء المطالبات بهذي الأمور ماذا...
ااوفا طبعي
على شحم
عبدالله محمد الشهري
لا اعلم لماذا يسعون لجعل هذا البلد وطناً لكل الناس دون اعتبار للظروف الحالية التي ضاقت فيها فرص العمل الحكومي والقطاع الخاص امام ابناءه...

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