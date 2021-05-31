البحرين تعلّق دخول المسافرين القادمين من فيتنام

المنامة (صدى):
قررت شؤون الطيران المدني في البحرين،اليوم الاثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام؛ بدءًا من غدا الثلاثاء.
وأشارت إلى أنه يتعين على جميع المسافرين القادمين من فيتنام إلى البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR)، تحوي رمز كيو آر (QR code).
وأكدت أنه عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم المسجلة بأسمائهم، أو مساكن أحد أفراد عائلتهم، أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قِبَل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.