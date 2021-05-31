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استجواب كارلوس غصن للمرة الأولى أمام قضاة فرنسيين

منذ 36 دقيقة
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استجواب كارلوس غصن للمرة الأولى أمام قضاة فرنسيين

وكالات (صدى):
أكدت وسائل أنباء، أن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، اعتباراً من اليوم الاثنين، سيدلي بشهادته للمرة الأولى أمام وفد قضاة فرنسيين في بيروت لاستجوابه.

ويمتد الاستجواب لخمسة أيام، كما يحوي تحقيق يخص حفلين في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.

وأوضح محامو غصن الثلاثة وهم كارلوس أبو جودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، إن "فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوبا إجرائية يعتبرها خطرة"، لافتين إلى أن هذه العيوب "التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية".

وقال المحامون أن قطب صناعة السيارات السابق البالغ 67 عاماً "الذي يُستمع إليه كشاهد، ليس لديه أي إمكانية للطعن بقانونية الإجراء"، معتبرين أن "وحده توجيه الاتهام" إلى غصن وهو أمر "تمنى" المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن "بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف وتتيح عقد جلسات استماع".

وكان غصن قد تم إيقافه في نوفمبر 2018 على مدرج مطار طوكيو، واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية.

 

 

بيروت
نيسان
كارلوس غصن
فرنسان

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
يا مسكييين حراااام قصة مؤثره جدا يا قرني.
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
في ناس كذا صديقي الي قضيت انا واياه عشرة عمر وسنين ولف ع البنت الي كنت انا خاطبها واغراها بفلوسه وسيل لعابها ولعاب أبوها...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لن تتوقف مطالبهم حتى يصير اسمه في الاقامه فلان بن فلانه والجنسية نصين نص لنا ونص لكم الاخوان الي وراء المطالبات بهذي الأمور ماذا...
ااوفا طبعي
على شحم
عبدالله محمد الشهري
لا اعلم لماذا يسعون لجعل هذا البلد وطناً لكل الناس دون اعتبار للظروف الحالية التي ضاقت فيها فرص العمل الحكومي والقطاع الخاص امام ابناءه...

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