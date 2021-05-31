نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مزرعة الزيتونة بالباحة تستضيف أطفال مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة

منذ 20 ساعة
1741
مزرعة الزيتونة بالباحة تستضيف أطفال مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة

محمد الغامدي  (صدى):
استضافت مزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية أطفال مركز رعاية الاطفال ذوي الاعاقة بمنطقة الباحة والتي تهتم بزراعة ومنتجات الزيتون، حيث استمع الاطفال لشرح مفصل عن المدرجات الزراعية التي تحوي آلاف الأشجار من الزيتون، ومعاصر الزيتون وحديقة الطيور، واهمية استغلال طبيعة المنطقة وإنعاشها زراعياً بما يحقق هويتها الزراعية.

وفي نهاية الزيارة قدم أطفال المركز شهادة شكر لمالك المزرعة الدكتور صالح بن عباس آل حافظ على الدعوة الكريمة، ومنحهم الفرصة لزيارة المزرعة والتعرف بشكل كامل عن المحاصيل الزراعية واهميتها للمجتمع.

واكد مدير مركز الباحة الأستاذ احمد بن عيسى الزهراني على "أهمية الزيارة وانعكاس مثل هذه الزيارات على الأطفال، من خلال تعريفهم بما تحتويها منطقتهم من منتجات زراعية رائدة والتعرف على جمال التراث والطبيعة الخلابة التي تشهدها الباحة، وبالتأكيد الهدف الرئيسي هو إدخال الفرحة الحقيقية لقلوب الأطفال".

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...

أخر الأخبار

الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الرائد بيسنيك هاسي
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الرائد بيسنيك هاسي
منذ 10 دقائق 1303
الفلسطينيون يستقبلون الوفد المصري بأغنية "تسلم الأيادي"
الفلسطينيون يستقبلون الوفد المصري بأغنية "تسلم الأيادي"
منذ 14 دقيقة 1369
بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة
بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة
منذ 23 دقيقة 1459
شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
منذ 27 دقيقة 1661
بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم
بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم
منذ 33 دقيقة 1479
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية
منذ 35 دقيقة 2455
" صائد الكبار " يعود لدوري المحترفين
" صائد الكبار " يعود لدوري المحترفين
منذ 40 دقيقة 1744
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 
منذ 43 دقيقة 1773
تتذكر ايام الطفولة لكن ما حسبت النهاية
تتذكر ايام الطفولة لكن ما حسبت النهاية
منذ 48 دقيقة 496
عاد النصيب ما وصل
عاد النصيب ما وصل
منذ 48 دقيقة 538