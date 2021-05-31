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الراجحي: سنطلق قريبًا خدمة سداد المقابل المالي لرخص العمل مقدمًا

منذ ساعة
1981
الراجحي: سنطلق قريبًا خدمة سداد المقابل المالي لرخص العمل مقدمًا

الرياض (صدى):
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن الوزارة ستطلق قريباً خدمة سداد المقابل المالي لرخص العمل لكل ربع سنة تدفع مقدماً.

وأكد الراجحي حرص الوزارة على استمرارية الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية في جميع قرارات الوزارة ومبادراتها المتعلقة بسوق العمل، مبينا أن الوزارة تسعى إلى دعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسع أعماله.

وأوضح وزير الموارد البشرية أن نظام العمل المرن أتى لإمداد المنشآت بالكوادر الوطنية المؤهلة وتغطية احتياجاتهم الضرورية أوقات الذروة، والتي استفاد منها أكثر من 3 آلاف منشأة حتى الآن.

وأضاف أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستسهم في القضاء على التشوهات التعاقدية مثل التستر والاستغلال وستزيد من تنافسية سوق العمل.

رخص العمل
أحمد الراجحي
وزير المواد البشرية والتنمية الاجتماعية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
يا مسكييين حراااام قصة مؤثره جدا يا قرني.
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
في ناس كذا صديقي الي قضيت انا واياه عشرة عمر وسنين ولف ع البنت الي كنت انا خاطبها واغراها بفلوسه وسيل لعابها ولعاب أبوها...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لن تتوقف مطالبهم حتى يصير اسمه في الاقامه فلان بن فلانه والجنسية نصين نص لنا ونص لكم الاخوان الي وراء المطالبات بهذي الأمور ماذا...
ااوفا طبعي
على شحم
عبدالله محمد الشهري
لا اعلم لماذا يسعون لجعل هذا البلد وطناً لكل الناس دون اعتبار للظروف الحالية التي ضاقت فيها فرص العمل الحكومي والقطاع الخاص امام ابناءه...

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