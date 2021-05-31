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"العامة للحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد

منذ ساعة
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"العامة للحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (562) ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح معالي المحافظ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (أغسطس – سبتمبر2021م) وبواقع (9) بواخر، موزعة على (4) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (245) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (190) ألف طن ، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (127) ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (15) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الثالثة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (1.2) مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال (8) فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر القادم، وهو ما يعزز كميات الخزن الاستراتيجي من القمح، حيث تقدم المؤسسة عبر منصة "محصولي" الالكترونية كافة الخدمات للمزارعين والمتعلقة بتحديد فروع الاستلام وجدولة المواعيد وكافة إجراءات صرف المستحقات.

وأشار معاليه الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني:

المؤسسة العامة للحبوب
القمح المستورد

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
يا مسكييين حراااام قصة مؤثره جدا يا قرني.
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
في ناس كذا صديقي الي قضيت انا واياه عشرة عمر وسنين ولف ع البنت الي كنت انا خاطبها واغراها بفلوسه وسيل لعابها ولعاب أبوها...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لن تتوقف مطالبهم حتى يصير اسمه في الاقامه فلان بن فلانه والجنسية نصين نص لنا ونص لكم الاخوان الي وراء المطالبات بهذي الأمور ماذا...
ااوفا طبعي
على شحم
عبدالله محمد الشهري
لا اعلم لماذا يسعون لجعل هذا البلد وطناً لكل الناس دون اعتبار للظروف الحالية التي ضاقت فيها فرص العمل الحكومي والقطاع الخاص امام ابناءه...

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