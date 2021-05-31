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زوج يحرم زوجته من الإنجاب ويهددها بالطلاق إن حملت

منذ ساعة
3320
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زوج يحرم زوجته من الإنجاب ويهددها بالطلاق إن حملت

الرياض (صدى):
اشتكت سيدة أنها متزوجة منذ 3 أعوام وزوجها يرفض الإنجاب ويتوعدها بالطلاق في حال حملت، لتقم برفع قضية ضد الزوج والمطالبة بتعويض نتيجة صبرها لأكثر من 3 سنوات على عدم الإنجاب وضياع عمرها.

وقالت السيدة، أن زوجها ليس لديه أي مشاكل أو موانع شرعية تمنعه من الإنجاب بل يرفض ذلك بحجة أنه لا يريد تحمل مسؤولية الأبناء ولم تكتشف ذلك إلا بعد الزواج؛ حيث عندما أرادت أن تطلب منه ذلك ويكون لديها طفل تهجم عليها بالصراخ وخيرها بين البقاء وعدم الإنجاب أو الطلاق، بحسب صحيفة "الوطن" .

وأشارت إلى أنه بعدما طلبت الطلاق رفض وبقيت في منزل أسرتها، مما دفعها للجوء إلى محامٍ لمعرفة موقفها القانوني في حال رفعت قضية فسخ نكاح وطلبت تعويضا عن الحالة النفسية التي مرت بها مع الزوج وحرمانها من الإنجاب طيلة فترة الزواج.

طلاق
قضايا
إنجاب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128504
منذ 57 دقيقة
سبحان الله .. اعتقد انه رجل غير سوي ، ودوه عند الدكتور حبيب الحبيب ..
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66714
منذ 25 دقيقة
في ناس كذا
صديقي الي قضيت انا واياه عشرة عمر وسنين ولف ع البنت الي كنت انا خاطبها واغراها بفلوسه وسيل لعابها ولعاب أبوها
في إحدى محادثاته شارط عليها انها ماتنجب
وأنه يبي يستمتع ويرجع زهرة شبابه 😂
بينما في الحقيقة مايبغاها تحصل على قرش واحد من الورث غير كذا
مايبي يجيب لأولاده اخ غير شقيق ومن ام اجنبيه
فعلآ حيوان بشري بكل ماتعنيه الكلمه
قرم
قرم عدد التعليقات : 18
منذ 16 دقيقة
يا مسكييين
حراااام
قصة مؤثره جدا يا قرني.

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أحدث التعليقات

قرم
يا مسكييين حراااام قصة مؤثره جدا يا قرني.
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
في ناس كذا صديقي الي قضيت انا واياه عشرة عمر وسنين ولف ع البنت الي كنت انا خاطبها واغراها بفلوسه وسيل لعابها ولعاب أبوها...
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
لن تتوقف مطالبهم حتى يصير اسمه في الاقامه فلان بن فلانه والجنسية نصين نص لنا ونص لكم الاخوان الي وراء المطالبات بهذي الأمور ماذا...
ااوفا طبعي
على شحم
عبدالله محمد الشهري
لا اعلم لماذا يسعون لجعل هذا البلد وطناً لكل الناس دون اعتبار للظروف الحالية التي ضاقت فيها فرص العمل الحكومي والقطاع الخاص امام ابناءه...

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