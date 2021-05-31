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منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر

منذ ساعة
1859
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منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر

علي القحطاني (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وأشارت اللهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين إلى عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، وعدم بيعه داخل وسائل النقل العام .

وأضافت أنه يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقانة بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام، وحذف مشاهد تعاطي التبغ من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات.

وأكدت الهيئة على أنه يمنع التدخين في أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.

 

هيئة حقوق الإنسان
التبغ
سجائر
الهيئة العامة لحقوق الإنسان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128504
منذ ساعة
ايش المصايب هذي ...!!!!!

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أحدث التعليقات

قرم
يا مسكييين حراااام قصة مؤثره جدا يا قرني.
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
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القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
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