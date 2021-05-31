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«ريف»: احذر من الحسابات المشبوهة وسجل بنفسك

منذ 14 ساعة
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«ريف»: احذر من الحسابات المشبوهة وسجل بنفسك

علي القحطاني (صدى):
أصدر البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف" تحذيرات من الحسابات المشبوهة التي تدعي تقديم خدمات التسجيل في البرنامج.

وأكد برنامج "ريف" أنها تنطوي على اطلاع على معلومات خصوصية، وأخذ مبالغ مالية مقابل خدمات مجانية، لافتًا إلى استعداد مركز الاتصال 19930 لتقديم خدمات الشرح والمساعدة على التسجيل خلال أوقات عمله.

وأوضح أن تلك الأوقات تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساء، مضيفًا: "التسجيل عن طريق مركز الاتصال 19930. أُحذِّر من الحسابات المشبوهة.. وسجِّل بنفسك".

حسابات مشبوهة
ريف

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أحدث التعليقات

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